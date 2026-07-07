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Новости по тегу #Юлия Минич

Любаньское гетто – как нацисты уничтожали евреев, рассказал научный сотрудник музея
07 июля 2026 13:37

Любаньское гетто – как нацисты уничтожали евреев, рассказал научный сотрудник музея

Построили за две недели – рассказываем о первом партизанском аэродроме на острове Зыслов
07 июля 2026 13:37

Построили за две недели – рассказываем о первом партизанском аэродроме на острове Зыслов

13 тысяч гектаров – итоги первого укоса подвели в Столбцовском районе
23 июня 2026 16:40

13 тысяч гектаров – итоги первого укоса подвели в Столбцовском районе

25 литров молока с головы в сутки – рассказываем о молочно-товарном комплексе «Лошница»
23 июня 2026 16:37

25 литров молока с головы в сутки – рассказываем о молочно-товарном комплексе «Лошница»

От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке
23 июня 2026 16:35

От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке

Первый укос трав – как заготавливают корма, рассказал директор сельскохозяйственного комплекса
23 июня 2026 16:32

Первый укос трав – как заготавливают корма, рассказал директор сельскохозяйственного комплекса

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы
19 мая 2026 12:48

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы

Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района
19 мая 2026 11:58

Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района

Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска
05 мая 2026 15:01

Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска

Как изготавливают технологическое оборудование для горно-химической отрасли – узнали у оператора станков
05 мая 2026 14:58

Как изготавливают технологическое оборудование для горно-химической отрасли – узнали у оператора станков

90 тысяч яиц в час – в чем уникальность перепелиной фермы узнали у директора Солигорской птицефабрики
05 мая 2026 14:56

90 тысяч яиц в час – в чем уникальность перепелиной фермы узнали у директора Солигорской птицефабрики

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы
23 апреля 2026 13:41

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы