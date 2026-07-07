Новости по тегу #Юлия Минич

В 1941 году территория гетто, окруженная колючей проволокой, где держали евреев со всего городского поселка – больше тысячи человек. 4 декабря их расстреляли – так считалось до недавнего времени. Однако пару лет назад стало известно, что людей убили с использованием электрического тока.
Строительство объекта началось в августе 1942 года. Работа была проделана колоссальная и для того времени в таких сложных условиях почти невозможная.
Участие каждого – от трактористов до агрономов, сыграло ключевую роль в качестве заготовленных кормов. Травы выросли крепкими и сочными, убрали зеленую массу оперативно.
Объект рассчитан на 800 голов. Отбирали самых высокопродуктивных животных и быстро вышли на результат.
В период массовой кормозаготовки в центральном регионе работают мобильные механизированные отряды. Главная задача – помочь хозяйствам убрать зелень в оптимальные фазы.
Силы на сельхозпредприятии брошены на кормозаготовку. В силосно-сенажные траншеи необходимо заложить 7500 тонн зеленой массы.
Тренажерный зал с большим количеством современных многофункциональных тренажеров, которые позволяют выполнять упражнения на разные группы мышц. В фитнес-зале запустили новые направления – например, йогу для беременных и пожилых.
Всего в спортивной школе занимается свыше 400 детей. Работают четыре отделения. Два из них – это игровые виды спорта, баскетбол и футбол. Также в списке занятия настольным теннисом и дзюдо.
В городе белорусских шахтеров активно строят, становится все больше новоселов. Ведется благоустройство всех населенных пунктов, насыщение их инфраструктурой.
Все начинается с чертежа будущей детали. Оператор и наладчик пишут программу. В зависимости от сложности это занимает от пяти минут до нескольких часов. Дальше изделие устанавливают на оборудование и начинается обработка.
Объект уникальный для нашей страны, аналогов нет. На проектную мощность вышли даже с опережением.
Лес – настоящее белорусское богатство. Тысячи гектаров, словно необъятное зелено-голубое море, простираются на высоте птичьего полета. Это наш стратегический и ценный ресурс.
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