Прямой эфир

Стоматологическое отделение открыли в 40-й городской поликлинике

05 ноября 2025 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие системы здравоохранения. В 40-й городской поликлинике открылось стоматологическое отделение. Предусмотрен широкий спектр услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоматологическое отделение открыли в 40-й городской поликлинике-2

Рабочие места врачей оснащены современными стоматологическими установками отечественного производства. Специальный инструментарий для осмотра и лечения – высокого качества. В каждом кабинете установлены кондиционеры и системы обеззараживания воздуха. Пациентам будут оказывать терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь. В будущем спектр услуг расширят.

Стоматологическое отделение открыли в 40-й городской поликлинике-4

Алексей Горюнов, главный врач 40-й городской клинической поликлиники:
Опыт нашей работы показал, что данный вид медицинской помощи очень востребован в микрорайонах Каменная Горка и Домбровка. Раньше людям приходилось ездить для получения стоматологической помощи в соседний район, в Кунцевщину. 

Отделение оснащено самой современной аппаратурой, оснащено стоматологическими установками, очень комфортными, с современным дизайном, широким набором возможностей. 

Стоматологическое отделение открыли в 40-й городской поликлинике-6

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района:
Символично, что ровно 9 лет назад она открыла свои двери. Продолжаем эту работу. Для более чем 40 тысяч человек, проживающих в этом микрорайоне и соседнем, это серьезный фундаментальный шаг вперед. 

Все идет от просьб и обращений к гражданам. Мы видим, что количество людей, которые нуждаются в этой помощи, растет. Плюс ко всему удаленность от других поликлинических учреждений, оказывающих подобные услуги, достаточно продолжительная.

Стоматологическое отделение открыли в 40-й городской поликлинике-8

Также внедрена медицинская информационно-аналитическая система. Рабочие места специалистов компьютеризированы. Используются электронные амбулаторные карты и рецепты.

# Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
800-летие отметил Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь
05 ноября 2025 18:07

800-летие отметил Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства
05 ноября 2025 17:53

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства

В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»
05 ноября 2025 17:45

В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»