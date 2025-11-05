Стоматологическое отделение открыли в 40-й городской поликлинике

Развитие системы здравоохранения. В 40-й городской поликлинике открылось стоматологическое отделение. Предусмотрен широкий спектр услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочие места врачей оснащены современными стоматологическими установками отечественного производства. Специальный инструментарий для осмотра и лечения – высокого качества. В каждом кабинете установлены кондиционеры и системы обеззараживания воздуха. Пациентам будут оказывать терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь. В будущем спектр услуг расширят.

Алексей Горюнов, главный врач 40-й городской клинической поликлиники:

Опыт нашей работы показал, что данный вид медицинской помощи очень востребован в микрорайонах Каменная Горка и Домбровка. Раньше людям приходилось ездить для получения стоматологической помощи в соседний район, в Кунцевщину. Отделение оснащено самой современной аппаратурой, оснащено стоматологическими установками, очень комфортными, с современным дизайном, широким набором возможностей.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района:

Символично, что ровно 9 лет назад она открыла свои двери. Продолжаем эту работу. Для более чем 40 тысяч человек, проживающих в этом микрорайоне и соседнем, это серьезный фундаментальный шаг вперед. Все идет от просьб и обращений к гражданам. Мы видим, что количество людей, которые нуждаются в этой помощи, растет. Плюс ко всему удаленность от других поликлинических учреждений, оказывающих подобные услуги, достаточно продолжительная.