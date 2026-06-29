Новости по тегу #Юлия Быкова

Узнали, с чего начинался творческий дуэт и как преобразилась группа за почти 20 лет.
В зрительных залах, пока Минска, а вскоре и регионов, – музыканты и их воспитанники собирают тех, кому очень нужны внимание и общение. Таких встреч прошло уже 18.
Решили поездить по всей Беларуси, чтобы все дети могли увидеть наших детей и вместе с ними спеть. Эта акция и есть, чтобы они тоже стали успешными и талантливыми.
В основе гала-концерта – легендарное советское кино. Любимые мелодии из фильмов в современной обертке, оригинальные хореографические номера, а также цирковые элементы.
Захотелось очень трогательную и добрую песню. Захотелось посвятить слова, музыку самому дорогому, что может быть у женщины, – своему ребенку.
«У нас есть небольшие вставочки героинь, у которых какая-то беда в жизни, но они потом находят в себе силы, мотивируются, становятся крепкими».
Государственные награды, полученные за три дня до великого праздника 80-летия Победы – это огромная честь и невидимая нить, которая объединяет лучших представителей современной Беларуси с подвигом наших предков в Великой Отечественной войне.
Съемочный процесс обеспечивала большая команда профессионалов из 30 человек. Помимо видеоряда с обзорной площадки библиотеки, зрители также увидят в клипе самые яркие кадры прошедших по всей стране «Марафонов единства».
«И настолько четко организованного, настолько грамотно спланированного. Просто идея потрясающая и реализация не менее крутая».
Большой марафон вновь отправился в путешествие по Беларуси. На этой неделе в маршруте – столица металлургов – Жлобин, поэтому знакомство с городом гости начинают там, где закаляют сталь.
О том, как рождаются музыкальные хиты, 26 октября говорили на «Знаковой встрече» солистка группы Aura Юлия Быкова и композитор Евгений Олейник.
12 октября в Молодечно принимали эстафету «Марафона единства». У нас немало праздников, связанных с историей, которые славятся богатыми традициями и уходят корнями в далекое прошлое.
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