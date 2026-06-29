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Новости по тегу #Юлия Быкова

Как родился уникальный стиль песен группы «Аура» – узнали у Юлии Быковой и Евгения Олейника
29 июня 2026 12:15

Как родился уникальный стиль песен группы «Аура» – узнали у Юлии Быковой и Евгения Олейника

Школа звезд «АУРА» организовала благотворительный марафон для детей с непростой судьбой
18 марта 2026 17:22

Школа звезд «АУРА» организовала благотворительный марафон для детей с непростой судьбой

«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами
09 марта 2026 13:08

«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами

Композиции советских лент и уникальные постановки! В Минске прошёл гала-концерт «Кинотеатр «Александрия»
23 августа 2025 17:19

Композиции советских лент и уникальные постановки! В Минске прошёл гала-концерт «Кинотеатр «Александрия»

Певицы Анна Благова и Юлия Быкова презентовали новую песню ко Дню защиты детей
30 мая 2025 08:22

Певицы Анна Благова и Юлия Быкова презентовали новую песню ко Дню защиты детей

«Встала и пошла» – солистка группы AURA с премьерой клипа в студии «Нового утра»
21 мая 2025 09:26

«Встала и пошла» – солистка группы AURA с премьерой клипа в студии «Нового утра»

Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги
05 мая 2025 17:20

Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги

Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки
19 января 2025 13:45

Группа «Аура» сняла клип на песню «Время выбрало нас» на крыше Национальной библиотеки

«Такого в нашей стране еще не было!» Юлия Быкова поделилась впечатлениями о «Марафоне единства»
25 декабря 2024 12:28

«Такого в нашей стране еще не было!» Юлия Быкова поделилась впечатлениями о «Марафоне единства»

В центре внимания столица металлургов – Жлобин! Чем запомнился «Марафон единства?»
27 октября 2024 18:15

В центре внимания столица металлургов – Жлобин! Чем запомнился «Марафон единства?»

Вадим Гигин на «Марафоне единства»: у нас устанавливается межпоколенческий диалог
26 октября 2024 13:49

Вадим Гигин на «Марафоне единства»: у нас устанавливается межпоколенческий диалог

Молодой, но креативный фестиваль – второй день «Марафона единства» в Молодечно поразил всех
12 октября 2024 19:55

Молодой, но креативный фестиваль – второй день «Марафона единства» в Молодечно поразил всех