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Кого коснётся амнистия и какие делают ставки, когда раскладывают пасьянс из карт поляка? Анонс программы «Неделя»

10 сентября 2022 17:00
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Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.

Кого коснётся амнистия и какие делают ставки, когда раскладывают пасьянс из карт поляка? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней – в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 11 сентября, в 19:30.

# Амнистия в Беларуси # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Константин Герцев # Оксана Семашко # Илона Волынец # Владимир Кухарев # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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