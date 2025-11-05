Минск принимает открытый турнир юных теннисистов-настольников
В Минске проходят итоговые соревнования для 14-летних теннисистов – Открытый республиканский турнир сильнейших игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тренерский состав имеет возможность увидеть рост спортсменов и выявить лидеров.
Репортаж Юлии Силипицкой.
Всего 32 участника и 8 приглашенных определят сильнейшего из самых сильных теннисистов-настольников в личном первенстве. Наши ребята получили право участия по республиканскому рейтингу, а вот восточные соседи формировали свой состав согласно белорусской конкуренции.
Сергей Брусин, заслуженный тренер России по настольному теннису:
С большим удовольствием приезжаем всегда в Беларусь, это уже традиционные наши выезды. Мы приезжаем к вам разными возрастами: и мини-кадеты, кадеты, юниоры. Хочется отметить радушие, гостеприимство, мы здесь находимся, как в братской стране. Мы считаем эти встречи очень полезными, детишки растут на этих соревнованиях.
В 2025 году белорусов допустили ко всем международным стартам, и молодые теннисисты получили возможность принимать участия как в мировых так и в европейских турнирах. Первенство континента – 2025 было с нашим представительством. В составе делегации значилось 20 человек трех возрастов. Пятое место в в парном разряде – это лучшее достижение, ведь наши ребята три года сидели в изоляции. Юниорский теннис – это золотой запас национальной команды.
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