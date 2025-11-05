Минск принимает открытый турнир юных теннисистов-настольников

В Минске проходят итоговые соревнования для 14-летних теннисистов – Открытый республиканский турнир сильнейших игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тренерский состав имеет возможность увидеть рост спортсменов и выявить лидеров. Репортаж Юлии Силипицкой.

Всего 32 участника и 8 приглашенных определят сильнейшего из самых сильных теннисистов-настольников в личном первенстве. Наши ребята получили право участия по республиканскому рейтингу, а вот восточные соседи формировали свой состав согласно белорусской конкуренции.

Сергей Брусин, заслуженный тренер России по настольному теннису:

С большим удовольствием приезжаем всегда в Беларусь, это уже традиционные наши выезды. Мы приезжаем к вам разными возрастами: и мини-кадеты, кадеты, юниоры. Хочется отметить радушие, гостеприимство, мы здесь находимся, как в братской стране. Мы считаем эти встречи очень полезными, детишки растут на этих соревнованиях.