Какое платье было модным в 60-е годы и когда открылся метрополитен? Поговорили с сотрудником Музея истории города Минска

10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Одним из гостей нашей студии стала ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Евгения Стальмахова.

Александр Меженный, СТВ:

Гостья не с пустыми руками. Ольга Шерснева, СТВ:

Встречаем! Евгения Стальмахова – ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска. С праздником! Александр Меженный:

Рассказываете, что вы принесли. Это то платье, в котором вы планировали прийти?

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Почти. Надо сказать, что порой приходится на себя примерять музейные экспонаты. Музей истории города Минска отмечает 955-летие города открытием новой экспозиции на улице Раковской. Это здание будет предназначено для проектов, посвященных Минску XX столетия. Поэтому я прихватила с собой предметы из этого наиболее яркого и динамичного века в истории города. Свадебное платье из модного синтетического кримплена. Модный материал 1960-х годов, когда синтезируют все искусственные материалы. Модель трапециевидной формы. Такое простое, может, покажется неказистым современным модницам, однако оно… Ольга Шерснева:

Оно очень даже хорошее. Александр Меженный:

Простое, но Оля оживилась.

Евгения Стальмахова:

Его нам подарила наша музейная уборщица Надежда Макейчик перед выходом на пенсию. Она выходила в нем замуж в 1967 году, когда Минск праздновал 900-летие. С мужем Владимиром она познакомилась буквально за пару дней до свадьбы. Спустя несколько дней танцев он сделал ей предложение. Она согласилась. Они в 2017 году отметили золотой юбилей совместной жизни. Поэтому это платье, символ их любви, хранится теперь у нас в музее. Александр Меженный:

Платье счастливое. Я понимаю так: если наши телезрители присоединятся к нам, смогут за это платье подержаться, и обязательно свадьбе быть.

Ольга Шерснева:

А часто дарят музею? Евгения Стальмахова:

Да. Наша новая экспозиция на Раковской, 17 практически и создана руками минчан. Они на протяжении двух лет дарили нам свои забытые сокровища с антресолей, балконов. Где мы еще храним весь этот приевшийся предметный мир прошлого столетия? И сейчас он нашел свое место в музее. Александр Меженный:

С платьем разобрались. Что мы видим на столе у нас?

Евгения Стальмахова:

Это подсвечник. Он немного фрагментирован. Чем он интересен? Он связан с еще одной значительной вехой в истории Минска. 1980-е годы – строительство метро. Мы знаем, что в советское время метро строили в городах-миллионниках. Минск стал таковым в 1972 году. Еще с конца 1960-х годов шла речь о строительстве нескольких веток метро, и в 1970-е годы началось строительство. При строительстве один из рабочих обнаружил такой археологический артефакт, и его сын передал его нам в музей. Теперь он украшает нашу коллекцию, связанную со строительством метрополитена. Ольга Шерснева:

Сколько ему лет?