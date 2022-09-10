Какое платье было модным в 60-е годы и когда открылся метрополитен? Поговорили с сотрудником Музея истории города Минска

10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Одним из гостей нашей студии стала ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Евгения Стальмахова.
10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Одним из гостей нашей студии стала ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Евгения Стальмахова.
Александр Меженный, СТВ:
Гостья не с пустыми руками.
Ольга Шерснева, СТВ:
Встречаем! Евгения Стальмахова – ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска. С праздником!
Александр Меженный:
Рассказываете, что вы принесли. Это то платье, в котором вы планировали прийти?
Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Почти. Надо сказать, что порой приходится на себя примерять музейные экспонаты. Музей истории города Минска отмечает 955-летие города открытием новой экспозиции на улице Раковской. Это здание будет предназначено для проектов, посвященных Минску XX столетия. Поэтому я прихватила с собой предметы из этого наиболее яркого и динамичного века в истории города. Свадебное платье из модного синтетического кримплена. Модный материал 1960-х годов, когда синтезируют все искусственные материалы. Модель трапециевидной формы. Такое простое, может, покажется неказистым современным модницам, однако оно…
Ольга Шерснева:
Оно очень даже хорошее.
Александр Меженный:
Простое, но Оля оживилась.
Евгения Стальмахова:
Его нам подарила наша музейная уборщица Надежда Макейчик перед выходом на пенсию. Она выходила в нем замуж в 1967 году, когда Минск праздновал 900-летие. С мужем Владимиром она познакомилась буквально за пару дней до свадьбы. Спустя несколько дней танцев он сделал ей предложение. Она согласилась. Они в 2017 году отметили золотой юбилей совместной жизни. Поэтому это платье, символ их любви, хранится теперь у нас в музее.
Александр Меженный:
Платье счастливое. Я понимаю так: если наши телезрители присоединятся к нам, смогут за это платье подержаться, и обязательно свадьбе быть.
Ольга Шерснева:
А часто дарят музею?
Евгения Стальмахова:
Да. Наша новая экспозиция на Раковской, 17 практически и создана руками минчан. Они на протяжении двух лет дарили нам свои забытые сокровища с антресолей, балконов. Где мы еще храним весь этот приевшийся предметный мир прошлого столетия? И сейчас он нашел свое место в музее.
Александр Меженный:
С платьем разобрались. Что мы видим на столе у нас?
Евгения Стальмахова:
Это подсвечник. Он немного фрагментирован. Чем он интересен? Он связан с еще одной значительной вехой в истории Минска. 1980-е годы – строительство метро. Мы знаем, что в советское время метро строили в городах-миллионниках. Минск стал таковым в 1972 году. Еще с конца 1960-х годов шла речь о строительстве нескольких веток метро, и в 1970-е годы началось строительство. При строительстве один из рабочих обнаружил такой археологический артефакт, и его сын передал его нам в музей. Теперь он украшает нашу коллекцию, связанную со строительством метрополитена.
Ольга Шерснева:
Сколько ему лет?
Евгения Стальмахова:
Честно говоря, сложно сказать по фрагментам. Я принесла еще один небольшой сюрприз, хранящийся у нас в фондах Музея истории города Минска. Это пригласительный билет на открытие метрополитена (первой ветки). Мы видим здесь: 29 июня 1984 года. Минчане, возможно, кто катался на метро, вспомнят, что это было 30 числа, потому что 29 июня состоялось официальное открытие только для особо почетных гостей, каким и являлся академик Борисевич. Это его пригласительный билет. Коллекция Борисевича хранится в фондах Музея истории города Минска.
Александр Меженный:
Много ли туристов посещают ваш музей? Посоветуйте, на что обратить внимание в первую очередь.
Евгения Стальмахова:
Поскольку наш музей – это не одно здание, а десять. От Ратуши и до Лошицкой усадьбы – это все мы. Поэтому потоки туристов то и дело курсируют между нашими объектами. Конечно, любителям старины XII-XIV веков рекомендую археологический музей, музей минской конной железной дороги, музей каретной, которые разместились на берегу Свислочи. Верхний горд – наше сердце. Любителям дворянства, галантных XVIII-XIX веков рекомендую зайти в галерею Савицкого, где реконструированы дворянские интерьеры, а также в Лошицкую усадьбу, наш цветок всего Минска.
Александр Меженный:
Как мы понимаем, было бы желание, а уже экспозиция найдется. Заходите в музей, наслаждайтесь, изучайте историю нашего любимого города.
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