Первая Олимпиада за железным занавесом, пирожное «Корзиночка» и фарца. Каким был Минск 80-х?

Новости Беларуси. Мы попросили нашего Константина Герцева, и он запустил машину времени. Его ностальгический материал – назад в Минск, в эти минуты времен СССР.

Константин Герцев, корреспондент:

Последнее десятилетие империи Минск – западный форпост Союза – встречает на высоте. Город с советской открытки – так он запомнится гостям первой Олимпиады за железным занавесом. На полосе 1980-й: быстрее, выше, сильнее.

Спортивный бум заразил всех и вся. Минск наравне с другими столицами союзных республик готовится принимать атлетов из 80 стран мира. Новые объекты растут как грибы после дождя. В столице БССР все внимание приковано к стадиону «Динамо»: именно здесь разыграют путевки в плей-офф олимпийского футбольного турнира.

Александр Романьков, заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпиады-80:

У нас проводились эти Олимпийские игры, на которых мы показали уникальный результат. Что тут говорить? Можно просто залезть в карман и достать серебряную медаль. Московская. Залезть во второй карман и достать бронзовую медаль. Вот то, что я завоевал. Это две московские медали. Труда сколько вложено, не только моего, всего. А сколько у ребят! Это такой труд! Но все это, ребята, во благо нашей страны.

Настоящая гостиничная горячка поразила предолимпиадный Минск. В спешном порядке номера ремонтировали, оборудовали телевизорами и телефонами.

Константин Герцев:

Прессу селили в «Беларусь», туристам приготовили гостиницы «Спутник», «Турист», «Юность», новенькую «Планету» и «Юбилейку». Там же проводили и бесплатные курсы иностранных языков.

Уже после она станет одним из центров ночной жизни города, а пока иностранцы поражаются гостеприимностью белорусов и вкусом наших блюд. Прилавки столичных гастрономов валятся от изобилия: пирожные всех форм и оттенков, в очередях все от мала до велика. Универсам «Центральный» принимает главный удар проголодавшихся зрителей – до стадиона всего полкилометра.

Константин Герцев:

Пирожное «Корзиночка» – настоящий сладкий стандарт. Этот крем был на губах миллионов советских граждан, а цену в 17 копеек знал каждый школьник. С вареньем, желе и фруктами, и, конечно же, с зефиром – на века. До сих пор бренд «советское пирожное» звучит громко: всего 75 грамм, а ностальгии полный рот.

Александр Романьков:

Они не ожидали, что увидят здесь не какую-то там деревню, скажем, о которой им рассказывали. А здесь нормальные люди, деревья, дома, красиво, хорошее питание! «Картошка» наша им понравилась, эклеры заварные. Понимаете, странность в том, что они считали, что только они там могут. Приезжают, а здесь такие бренды, которых даже у них и не было.

Олимпиада оставила след не только на карте Минска, но и в сознании людей. По стране зашагала перестройка. Железный занавес открылся, и Минск заполонили «продавцы свободы» – фарцовщики. Разноцветные кофты с люрексом привозили из Японии, ботинки со шнуровкой и на каблучке – из Югославии.

А куртки из настоящей плотной джинсы – из Америки. Белорусские модники стали собираться на бульваре от универсама «Центральный» до кафе «Пингвин». «Народный подиум» обозвали «стометровкой».