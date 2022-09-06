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«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции

06 сентября 2022 19:01
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Новости Беларуси. Познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе» продолжает набирать обороты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое амплуа сотрудников кондитерской фабрики примерили на себя участники группы «Дрозды».

«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-1

Рабочий день звездных гостей распланировали по минутам: проходная, инструктаж по технике безопасности, а после – обучение. За несколько часов работы группа узнала, сколько видов продукции выпускает фабрика, чем затяжное печенье отличается от сахарного и как правильно замешивать тесто.

«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-4

Артисты признались: самым сложным испытанием в работе дли них оказалось не съесть собственную продукцию.

«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-7

Я теперь смогу прийти в магазин и сказать: это я делал.

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
Мы все кушали это печенье, покупаем детям. Но чтобы попасть на производство и увидеть, как все это устроено, было впервые. Впечатления самые невероятные! Мы даже попробовали их складывать. Мы попробовали печенье с конвейера. Оно свежее, мягкое, вкусное.
– Горячее!

«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-10

Юрий Раков, начальник производства кондитерской фабрики:
Это интересный проект, который показывает жизнь фабрики изнутри, дает возможность человеку выполнить несвойственную ему работу. Коллектив группы «Дрозды», который был у нас на производстве, – все с легкостью справились с поставленной перед ними задачей, были легко обучаемы и приятны в общении.

«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-13

Вера Протасевич, изготовитель бисквитов кондитерской фабрики:
Это «Хата бацькоў», это супер «Дрозды», это супергруппа! Классные ребята. Мы здесь их обучали немножко. Ничего сложного нет. Классно! Очень классно!

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«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-16

Дальше по графику – перерыв на обед с новыми коллегами. После – праздничный концерт и общение со слушателями, где участники группы поделились впечатлениями от рабочего дня.

«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции-19

В завершение артистам вручили сертификаты о прохождении обучения.

# Белорусские исполнители # общество # Виталий Карпанов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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