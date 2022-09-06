«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции

Новости Беларуси. Познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе» продолжает набирать обороты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое амплуа сотрудников кондитерской фабрики примерили на себя участники группы «Дрозды».

Рабочий день звездных гостей распланировали по минутам: проходная, инструктаж по технике безопасности, а после – обучение. За несколько часов работы группа узнала, сколько видов продукции выпускает фабрика, чем затяжное печенье отличается от сахарного и как правильно замешивать тесто.

Я теперь смогу прийти в магазин и сказать: это я делал.

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Мы все кушали это печенье, покупаем детям. Но чтобы попасть на производство и увидеть, как все это устроено, было впервые. Впечатления самые невероятные! Мы даже попробовали их складывать. Мы попробовали печенье с конвейера. Оно свежее, мягкое, вкусное.

– Горячее!