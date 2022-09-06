«Мы все кушали это печенье». Участники группы «Дрозды» побывали на кондитерской фабрике в Минске. Вот их эмоции

Новости Беларуси. Познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе» продолжает набирать обороты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое амплуа сотрудников кондитерской фабрики примерили на себя участники группы «Дрозды».
Новости Беларуси. Познавательно-развлекательный проект «Звезда на заводе» продолжает набирать обороты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое амплуа сотрудников кондитерской фабрики примерили на себя участники группы «Дрозды».
Рабочий день звездных гостей распланировали по минутам: проходная, инструктаж по технике безопасности, а после – обучение. За несколько часов работы группа узнала, сколько видов продукции выпускает фабрика, чем затяжное печенье отличается от сахарного и как правильно замешивать тесто.
Артисты признались: самым сложным испытанием в работе дли них оказалось не съесть собственную продукцию.
Я теперь смогу прийти в магазин и сказать: это я делал.
Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
Мы все кушали это печенье, покупаем детям. Но чтобы попасть на производство и увидеть, как все это устроено, было впервые. Впечатления самые невероятные! Мы даже попробовали их складывать. Мы попробовали печенье с конвейера. Оно свежее, мягкое, вкусное.
– Горячее!
Юрий Раков, начальник производства кондитерской фабрики:
Это интересный проект, который показывает жизнь фабрики изнутри, дает возможность человеку выполнить несвойственную ему работу. Коллектив группы «Дрозды», который был у нас на производстве, – все с легкостью справились с поставленной перед ними задачей, были легко обучаемы и приятны в общении.
Вера Протасевич, изготовитель бисквитов кондитерской фабрики:
Это «Хата бацькоў», это супер «Дрозды», это супергруппа! Классные ребята. Мы здесь их обучали немножко. Ничего сложного нет. Классно! Очень классно!
«Хочется знать, чем живет трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ. Подробности здесь.
Дальше по графику – перерыв на обед с новыми коллегами. После – праздничный концерт и общение со слушателями, где участники группы поделились впечатлениями от рабочего дня.
В завершение артистам вручили сертификаты о прохождении обучения.