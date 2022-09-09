«Шоколадное в шоколаде». Солодуха рассказал о любимом мороженом и поучаствовал в его производстве

Новости Беларуси. Финальный аккорд проекта «Звезда на заводе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха побывал в роли работника столичного хладокомбината № 2. Популярный исполнитель принял активное участие в процессе изготовления мороженого и попробовал быстро и правильно упаковать сладкий десерт. Производственная мощность предприятия – 20 тонн холодной продукции в смену. Стоит отметить, что певец трудился наравне с другими сотрудниками и внес свой вклад в увеличение производственных показателей.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Впечатления супер, как всегда. Получалось все, как всегда. Хорошее производство, мороженое нужно не только детям, но и взрослым. Я очень люблю шоколадное мороженое. Шоколадное в шоколаде и белое в шоколаде. От всей души и чистого сердца, мои друзья, хочу всех поздравить, всех минчан, всех гостей столицы с наступающим праздником. Цифра интересная – 955.

Светлана Казакевич, начальник фабрики мороженого Минского хладокомбината № 2:

С задачей он справился прекрасно, молодец. Даже интересовался, какой продукт, какое название, что в нем. Мы очень довольны. У наших работников сегодня будет подъем настроения. И успехи в работе сегодня неминуемо будут выше, чем в другие дни, от такого приятного события в цеху.