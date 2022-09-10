«Можем саблю из ножен извлечь?» Автор фестиваля «Мінск старажытны» пообщался с ведущими СТВ в костюме войта

В гостях СТВ 10 сентября, в День города Минска, Игорь Усенко, автор и художественный руководитель фестиваля «Мінск старажытны».
В гостях СТВ 10 сентября, в День города Минска, Игорь Усенко, автор и художественный руководитель фестиваля «Мінск старажытны».
Ольга Шерснева, СТВ:
Расскажите о костюме. Я просто не могу оторвать глаз.
Игорь Усенко, автор и художественный руководитель фестиваля «Мінск старажытны»:
Это было время средневековое, там с перстнями все знатные люди ходили в обязательном порядке. Они их надевали, лелеяли, перед едой снимали, на ночь тоже снимали, потом опять надевали. Для этого были специальные люди. И мы вынуждены следовать традициям, если реконструируем реальную историю.
Ольга Шерснева:
А это костюм кого, шляхтича?
Игорь Усенко:
После присуждения городу Магдебургского права была учреждена администрация города. И вот возглавлял магистрат войт. Я в данном случае минский войт, реконструирую именно эту позицию нашего города. И фестиваль сегодня «Мінск старажытны», и я его возглавляю. Потому что кому еще возглавлять, как не руководителю города?
Александр Меженный, СТВ:
А сабля – это обязательный атрибут? Можем ее, кстати, как-нибудь из ножен извлечь?
Игорь Усенко:
Сабля карабела, это кирасирская сабля, все как положено. И сабля, и кинжал, и шестопер – это все необходимые детали той жизни. Потому что городское управление занималось не только управлением торговлей или бытом, дорогами, но еще и охраной города. Поэтому войт обязательно был еще и представителем воинского сословия.
Александр Меженный:
В Минске хорошо развита историческая ипостась? Насколько активно сейчас люди интересуются историей тех времен и участвуют во всевозможных реконструкциях?
Ольга Шерснева:
Я знаю, что сегодня работает площадка. Пару слов о ней расскажите.
Игорь Усенко:
«Мінск старажытны» сейчас показывает как раз таки разнообразие наших реконструкторов. 10 веков истории Минска – ранее Средневековье, высокое, позднее, эпоха шляхетства, эпоха наполеоники, Первая мировая, Вторая. Клубы есть по всем эпохам, и каждое столетие определяет и костюм, и быт, и вооружение. Мужчины в основном реконструируют военную часть, девушки – бытовую часть той эпохи, к которой они «причастны», прикипели, заинтересовались.
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