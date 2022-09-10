«Можем саблю из ножен извлечь?» Автор фестиваля «Мінск старажытны» пообщался с ведущими СТВ в костюме войта

В гостях СТВ 10 сентября, в День города Минска, Игорь Усенко, автор и художественный руководитель фестиваля «Мінск старажытны».

Ольга Шерснева, СТВ:

Расскажите о костюме. Я просто не могу оторвать глаз.

Игорь Усенко, автор и художественный руководитель фестиваля «Мінск старажытны»:

Это было время средневековое, там с перстнями все знатные люди ходили в обязательном порядке. Они их надевали, лелеяли, перед едой снимали, на ночь тоже снимали, потом опять надевали. Для этого были специальные люди. И мы вынуждены следовать традициям, если реконструируем реальную историю.

Ольга Шерснева:

А это костюм кого, шляхтича? Игорь Усенко:

После присуждения городу Магдебургского права была учреждена администрация города. И вот возглавлял магистрат войт. Я в данном случае минский войт, реконструирую именно эту позицию нашего города. И фестиваль сегодня «Мінск старажытны», и я его возглавляю. Потому что кому еще возглавлять, как не руководителю города? Александр Меженный, СТВ:

А сабля – это обязательный атрибут? Можем ее, кстати, как-нибудь из ножен извлечь?

Игорь Усенко:

Сабля карабела, это кирасирская сабля, все как положено. И сабля, и кинжал, и шестопер – это все необходимые детали той жизни. Потому что городское управление занималось не только управлением торговлей или бытом, дорогами, но еще и охраной города. Поэтому войт обязательно был еще и представителем воинского сословия.