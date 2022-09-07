Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт

Новости Беларуси. Познавательно-развлекательный медиапроект «Звезда на заводе» не устает удивлять своего зрителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этот раз попробовали себя в роли машиностроителей участники группы AURA – Юлия Быкова и Евгений Олейник. «Хочется знать, чем живет трудовой коллектив». Ирина Дорофеева попробовала себя в роли слесаря на МТЗ. Читать здесь.

Рабочий день в роли сотрудников МАЗа начался с инструктажа по технике безопасности, примерки рабочей формы и экскурсии по предприятию. В графике был и обед с коллегами по цеху. Буквально за день артисты успели поработать на автобусном производстве, а также познакомиться с техникой, выпускаемой на заводе.

Это всем известные грузовые автомобили и уже полюбившиеся пассажирские автобусы. Евгений Олейник примерил на себя роль машиностроителя. А Юлия Быкова помогала в сборке транспорта.

Сергей Новиков, начальник цеха МАЗа:

С задачей они справились, молодцы. Я очень рад, что звезды нашей эстрады еще и у меня в цеху, на нашем заводе.

Юлия Быкова, солистка группы AURA:

В любой работе нужна и сноровка, и любовь к этой работе, потому что иначе просто незачем это делать.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, композитор, продюсер группы AURA:

Понимаешь, что на результатах твоего труда потом ездят люди. Это, конечно, ответственно. Работа требует навыков, несмотря на то, что это простой шуруповерт и завинчивание болта в гайку, есть определенные нюансы. Завинтив 10, примерно понял. Конечно, ребята годами здесь работают – у них уже это получается автоматически.