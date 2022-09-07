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Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт

07 сентября 2022 14:04
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Новости Беларуси. Познавательно-развлекательный медиапроект «Звезда на заводе» не устает удивлять своего зрителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этот раз попробовали себя в роли машиностроителей участники группы AURA – Юлия Быкова и Евгений Олейник.

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Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт-1

Рабочий день в роли сотрудников МАЗа начался с инструктажа по технике безопасности, примерки рабочей формы и экскурсии по предприятию. В графике был и обед с коллегами по цеху. Буквально за день артисты успели поработать на автобусном производстве, а также познакомиться с техникой, выпускаемой на заводе.

Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт-4

Это всем известные грузовые автомобили и уже полюбившиеся пассажирские автобусы. Евгений Олейник примерил на себя роль машиностроителя. А Юлия Быкова помогала в сборке транспорта.

Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт-7

Сергей Новиков, начальник цеха МАЗа:
С задачей они справились, молодцы. Я очень рад, что звезды нашей эстрады еще и у меня в цеху, на нашем заводе.

Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт-10

Юлия Быкова, солистка группы AURA:
В любой работе нужна и сноровка, и любовь к этой работе, потому что иначе просто незачем это делать.

Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт-13

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, композитор, продюсер группы AURA:
Понимаешь, что на результатах твоего труда потом ездят люди. Это, конечно, ответственно. Работа требует навыков, несмотря на то, что это простой шуруповерт и завинчивание болта в гайку, есть определенные нюансы. Завинтив 10, примерно понял. Конечно, ребята годами здесь работают – у них уже это получается автоматически.

Звезда на заводе. Группа AURA целый день работала на МАЗе, а потом дала концерт-16

Удивили и порадовали творческий тандем новые автомодели. Особенно креативный дизайн и внушительный размер грузовика. В завершение «рабочего дня» артисты исполнили свои лучшие композиции.

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# Белорусские исполнители # общество # Юлия Быкова # Евгений Олейник # Сергей Новиков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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