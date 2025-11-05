Белорусы принимают участие в ЧМ по прыжкам на батуте

В Испании стартовал чемпионат мира по прыжкам на батуте. Сильнейших определят около 400 спортсменов из 40 стран. Всего участники разыграют 16 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественные батутисты выступят в индивидуальных, синхронных и смешанных прыжках. Нашу мужскую команду представят двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель Кубка мира Иван Литвинович, а также Андрей Буйлов, Станислав Яскевич и Себастьян Станкевич.

В женскую сборную вошли призер Игр в Париже Виолетта Бордиловская, компанию ей составили Екатерина Ершова, Злата Миниахметова, Яна Лебедева. В прыжках на акробатической дорожке выступят Дмитрий Новоселов, Даниил Сайков, Виктор Антипенко и Никита Богуш. Первые победители и призеры планетарного форума определятся в пятницу.