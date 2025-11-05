Прямой эфир

Международная федерация конного спорта допустила белорусов к участию в командных соревнованиях

05 ноября 2025 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международная федерация конного спорта допустила белорусов к участию в командных соревнованиях. Данное решение было принято на генеральной ассамблее, которая проходит в Гонконге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это, несомненно, важный шаг после полного отстранения. Стоит отметить, что потепление началось уже в прошлом году. Организация разрешала нашим атлетам выступать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. 

Однако теперь сборные Беларуси и России смогут бороться за медали на мировой арене. Решение вступит в силу с января будущего года, перед стартом нового сезона, включая квалификации к Олимпиаде-2028. Кроме того, наша страна сможет проводить состязания по конному спорту, в том числе и отборочные, на своей территории под эгидой международной федерации.

# Конный спорт

Другие новости рубрики

Все новости
Тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею
05 ноября 2025 11:30

Тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею

23 медали завоевали белорусские тяжёлоатлеты на чемпионате Европы среди юниоров и молодёжи
05 ноября 2025 11:29

23 медали завоевали белорусские тяжёлоатлеты на чемпионате Европы среди юниоров и молодёжи

Последняя тренировка на домашнем льду. «Молодёжка» сборной Беларуси готовится к Кубку Будущего
04 ноября 2025 20:10

Последняя тренировка на домашнем льду. «Молодёжка» сборной Беларуси готовится к Кубку Будущего