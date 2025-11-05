Международная федерация конного спорта допустила белорусов к участию в командных соревнованиях. Данное решение было принято на генеральной ассамблее, которая проходит в Гонконге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это, несомненно, важный шаг после полного отстранения. Стоит отметить, что потепление началось уже в прошлом году. Организация разрешала нашим атлетам выступать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

Однако теперь сборные Беларуси и России смогут бороться за медали на мировой арене. Решение вступит в силу с января будущего года, перед стартом нового сезона, включая квалификации к Олимпиаде-2028. Кроме того, наша страна сможет проводить состязания по конному спорту, в том числе и отборочные, на своей территории под эгидой международной федерации.