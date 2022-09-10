Тайные символы столицы. Ко Дню города рассказали о его самой «точной» достопримечательности – часах

Новости Беларуси. Уникальная для наших дней профессия. Часовщик. Хранители времени есть и в нашем городе. В столице несколько легендарных городских хронометров. О минских счетчиках наш репортаж. Так сказать, сверим часы!

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня мобильные телефоны многим заменяют часы. Но городские хронометры неизменно несут свою вахту и помогают найти верный курс. Знакомство с ними начнем с Ворот Минска.

Они, как швейцары, встречают гостей и провожают дни. Часы на привокзальной площади – символ города. Архитектора Бориса Рубаненко на въездные ворота вдохновили деревянные башни Минского замчища. В послевоенном 1953-м они получили второе рождение. На высоте 11 этажей любимая столица еще краше. До лепнины и скульптур можно достать рукой. Полет нормальный!

Виталий Дорошкевич, электромеханик Минской дистанции сигнализации и связи:

В 2002 году эти часы появились и работают до сих пор. Их привезли из Санкт-Петербурга. Ездили сразу туда на обучение. Там смотрели, как эти часы будут работать. Обслуживает наш штат человек пять-шесть. Каждый день наблюдаем за часами, сверяем с временем. Анастасия Маеева:

Согласны, что это наш такой бренд?

– Все люди хотят с ними сфоткаться. И фоткаются. Отмечают, как башенные часы. Биг-Бен минский.

Раньше «сердце» было механическим. Часы после войны привезли немецкие, трофейные. Старый башенный механизм с шестеренками и гирями спускался аж на два этажа. Часовщик заводил его несколько раз в стуки. Труд не из легких. К 50-летию домов на Привокзальной площади было решено вдохнуть новую жизнь. Мы заглянули в закулисье часовой комнаты. Техника на грани фантастики.

Виталий Дорошкевич:

Открыв это окошко, через него вы можете увидеть вид на город и также циферблат, размер которого составляет пять метров, а стрелки – 1,5 метра. Вот это наш двигатель прогресса. Все происходит на автомате. Это FM-передатчик: принимает волны, время точное, и передает сюда. Вот это градусник для слежения температуры. Отопитель-кондиционер, который отвечает за то, чтобы в морозы ничего не замерзло.

Звезда открыток, героиня музыкальных вечеров. Историки полагают, что часы на Ратуше появились в 1600 году. Время было в надежных руках мастера Никиты. Но пожар и события не сохранили символ городского самоуправления и часы. Спустя время справедливость восторжествовала.

Алена Бухал, заведующая научно-методическим отделом Национального исторического музея Республики Беларусь:

В 2002 году мастерами из Санкт-Петербурга по историческим чертежам были воссозданы часы. Это единственные музыкальные часы в нашем городе. Ежечасно они радуют минчан и гостей столицы 19-секундной мелодией композитора Игоря Лученка на стихи Пимена Панчеко «Песня про Минск».

Без пяти в Рио-де-Жанейро. Со стрелками на почтамте можно совершить кругосветку по 35 странам. Неспроста их называют часами мира. Один циферблат показывает белорусское время, другой – зарубежное. Темный фон означает ночь, светлый – день. В мае хронометр отметил 60-летие.

Их изобрел сотрудник почтамта Леонид Андреевич Романовский. А вот Александр Николаевич следит за механизмом уже 45 лет. Ни на секунду не дает сбиться с пути.

Александр Лабецкий, специалист центра технического обслуживания производства «Минская почта»:

До 1970 года играл гимн. Но в 1970-х годах запретили везде музыку. И в часах завода. Поэтому здесь отключили проигрывание этого гимна. В 1980-м году, когда была Олимпиада, часы опять заиграли. И тогда же, к Олимпиаде, была реконструкция часов. Стран уже стало 35, вместо 50. Поменялся циферблат, и немножко внешний вид. В самих часах находится вся механика, привод электронный, а управление осуществляется изнутри. Периодически проверяем их, смазываем, чистим, особенно в зимнее время, чтобы они всегда шли.

Возле Музкомедии можно на минуточку оказаться в Сендае. А весной насладиться цветущей сакурой. Одноименный Сендайский сквер, как и часы, дань японскому побратиму. Двойной циферблат показывает 6-часовую разницу между нашими городами. Главное, в спешке не перепутать.

Елена Алинская, экскурсовод:

Сендай – это научный центр, который с одной стороны окружен Тихим океаном, а с другой – цепочкой гор. Представьте, что в 2002 году город Сендай – это наш город-побратим – в честь 30-летия нашей дружбы установил эти часы. Сам постамент весит около 95 килограмм. Достаточно тяжелый. А заряжаются они от солнца.

Стрелы Амура. Под часами на углу Комсомольской и проспекта в советское время любили назначать свидания. Дом вместе с Комитетом госбезопасности возвели в 1947-м по проекту Парусникова и Баданова. Тогда же сделали для них трехсторонние часы. Изначально циферблат был светлым. А вот трофейный механизм был намного старше – его привезли из Европы.

Алена Бухал:

Есть очень милая легенда, связанная с появлением этих часов. Дело в том, что они располагаются на пути следования на стадион «Динамо». Многие футбольные болельщики и фанаты задавали вопрос: сколько времени, успевают ли они на любимый матч поддержать команду? И для того, чтобы избежать этого бесконечного потока вопросов, в таком удобном месте были установлены эти часы. Любопытная деталь: раньше у часов был колокол, который отмерял каждые 15 минут бегущего часа и днем, и ночью. После многочисленных писем от горожан этот механизм-колокол был снят. И сейчас наши часы молчаливые. Правда, сейчас механизм уже не подводят вручную, а он работает на электроприводе. Однако все его детали действующие.