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Новости по тегу #День города в Минске

В День города в Минске родился 21 ребенок
13 сентября 2026 07:46

В День города в Минске родился 21 ребенок

День рождения Минска – ярко, масштабно и вкусно! Пройдемся по главным праздничным локациям
12 сентября 2026 17:46

День рождения Минска – ярко, масштабно и вкусно! Пройдемся по главным праздничным локациям

«Здесь все делается для человека!» Чем Беларусь покоряет сердца гостей из-за рубежа?
12 сентября 2026 16:49

«Здесь все делается для человека!» Чем Беларусь покоряет сердца гостей из-за рубежа?

«Это не город, это сказка». Певец исполнил новую авторскую песню о Минске
12 сентября 2026 14:39

«Это не город, это сказка». Певец исполнил новую авторскую песню о Минске

Минск глазами горожан – собрали яркие поздравления к 959-летию столицы!
12 сентября 2026 14:29

Минск глазами горожан – собрали яркие поздравления к 959-летию столицы!

У Минска день рождения! Как отмечают это событие минчане и гости столицы?
12 сентября 2026 14:25

У Минска день рождения! Как отмечают это событие минчане и гости столицы?

Песни, веселье и хорошее настроение! Узнали, как проходит День города у Дворца спорта
12 сентября 2026 14:12

Песни, веселье и хорошее настроение! Узнали, как проходит День города у Дворца спорта

Масштабный фестиваль профессий организовали в Минске в День города
12 сентября 2026 11:38

Масштабный фестиваль профессий организовали в Минске в День города

Масштабная реконструкция в центре столицы! Рассказываем, как проходит фестиваль «Мінск старажытны»
12 сентября 2026 11:12

Масштабная реконструкция в центре столицы! Рассказываем, как проходит фестиваль «Мінск старажытны»

В Минске ограничили движение транспорта в связи с празднованием Дня города
12 сентября 2026 10:53

В Минске ограничили движение транспорта в связи с празднованием Дня города

Организовано более 100 мероприятий! Как Минск празднует День города?
12 сентября 2026 10:47

Организовано более 100 мероприятий! Как Минск празднует День города?

Празднование Дня города в столице стартовало с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой»
12 сентября 2026 07:46

Празднование Дня города в столице стартовало с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой»