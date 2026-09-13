Новости по тегу #День города в Минске

Примечательно, что для 55% мам это были повторные роды.
Волна хорошего настроения накрыла буквально всю столицу. Атмосферные локации развернулись во всех районах: выставки, спортивные состязания, исторические реконструкции.
Минск хорош в любое время года. Интересен как место для увлекательного путешествия. Авторитетен как локация для важных переговоров, а для двух миллионов человек – это комфортный город для жизни.
«Как говорят былые люди, это не город, это сказка. Он навсегда таким и будет. Всегда он ждет вас. Калі ласка». Именно с этих слов начинается новая авторская песня нашего гостя. В студии «Нового утра» певец Сергей Кудрачёв.
Самые теплые пожелания – в нашем опросе!
Традиционная площадка в центре города – это Дворец спорта, которая будет работать с 11:30 до 23:00.
Весь день на сцене выступают как заслуженные и народные коллективы, так и восходящие звезды, победители престижных конкурсов.
Почти сотня учреждений образования, организаций и предприятий столицы знакомят школьников и абитуриентов со своими возможностями, рассказывают о специальностях.
На арене реконструкторы демонстрируют мастерство владения копьем. Всадники сошлись в поединке, и зрители с гости следят за каждым движением.
В Минске увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 1, 24 и 69. Столичная подземка также работает по измененному графику – интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях до полуночи составит 4 минуты, на Зеленолужской линии – 7 минут.
Официальный старт праздничным мероприятиям был дан у стелы «Минск – город-герой».
Минск 12 сентября празднует 959-й день рождения. Столица Беларуси встречает эту дату обновленной, молодой и по-особенному торжественной.
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