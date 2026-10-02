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Новости по тегу #Александр Солодуха

«Залы взрываются после дуэта!» Александр Солодуха и Дмитрий Макей рассказали о новой песне «Беларусь»
02 октября 2026 07:14

«Залы взрываются после дуэта!» Александр Солодуха и Дмитрий Макей рассказали о новой песне «Беларусь»

Главная песня еще не спета! Солодуха рассказал о большом концерте, где выступят Кобяков, Кравченко и Nkeeei
27 сентября 2026 08:17

Главная песня еще не спета! Солодуха рассказал о большом концерте, где выступят Кобяков, Кравченко и Nkeeei

Что было бы с Александром Солодухой, если бы он попал в группу «Интеграл»? Ответила его жена
27 сентября 2026 08:05

Что было бы с Александром Солодухой, если бы он попал в группу «Интеграл»? Ответила его жена

Песне «Здравствуй, чужая милая» исполнится 35 лет в 2027-м! Солодуха рассказал, кто придумал «образ Талькова»
27 сентября 2026 07:54

Песне «Здравствуй, чужая милая» исполнится 35 лет в 2027-м! Солодуха рассказал, кто придумал «образ Талькова»

Александру Солодухе подпевал Президент и даже поднял за артиста тост! Певец вспомнил то самое выступление
27 сентября 2026 07:46

Александру Солодухе подпевал Президент и даже поднял за артиста тост! Певец вспомнил то самое выступление

Американцам показали фото Солодухи и спросили, кто это? Вот какие были ответы
27 сентября 2026 07:32

Американцам показали фото Солодухи и спросили, кто это? Вот какие были ответы

Каким был путь на эстраду и когда ждать большой концерт? Александр Солодуха – в «Рецепте настоящего белоруса»
21 сентября 2026 16:56

Каким был путь на эстраду и когда ждать большой концерт? Александр Солодуха – в «Рецепте настоящего белоруса»

Песня для военных! Александр Солодуха рассказал, как создавалась композиция «Армейская»
23 февраля 2026 09:06

Песня для военных! Александр Солодуха рассказал, как создавалась композиция «Армейская»

Грандиозный концерт 8 марта и новый альбом – Александр Солодуха поделился творческими планами на 2026-й
27 января 2026 08:42

Грандиозный концерт 8 марта и новый альбом – Александр Солодуха поделился творческими планами на 2026-й

25 лет в эфире! Александр Солодуха поздравил телеканал СТВ с юбилеем
05 января 2026 13:11

25 лет в эфире! Александр Солодуха поздравил телеканал СТВ с юбилеем

«2024-й – это появление ярчайшей молодой звезды», – чем Солодухе запомнился уходящий год
31 декабря 2024 09:13

«2024-й – это появление ярчайшей молодой звезды», – чем Солодухе запомнился уходящий год

«Зачем понадобились такие зубы? Захотелось!» Александр Солодуха рассказал о голливудской улыбке
22 ноября 2024 18:09

«Зачем понадобились такие зубы? Захотелось!» Александр Солодуха рассказал о голливудской улыбке