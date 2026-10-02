Новости по тегу #Александр Солодуха

Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха и певец из Лиды Дмитрий Макей представили совместную песню «Беларусь».
«Концерт будет называться «Антоныч представляет». 40 лет на сцене. Июнь 2027 года, Октябрьская площадь».
«Все мне в один голос говорили: вы не ансамблевый певец, вам нужно делать сольную карьеру».
«Тот образ, про который вы говорите, придумал мой самый близкий друг, человек, с которым мы отработали полных 37 лет».
«Это было 30 сентября 1995 года. Был концерт благотворительный в Театре музыкальной комедии».
«Вас знают даже за океаном!»
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 27 сентября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
«Олег Елисеенков написал, мой самый близкий друг, на стихи полковника пограничных войск Республики Беларусь Александр Сушицкий».
«Во всю уже пишется и 16 пластинка, 16 альбом. Он будет называться «Жить без песен нельзя». Песню эту написал мой самый близкий друг, наш популярный белорусский композитор Олег Елисеенков».
«Дорогие друзья, уважаемые сотрудники прекрасного белорусского телеканала СТВ, я, белорусский певец Александр Солодуха, от всей души и чистого сердца поздравляю вас с юбилеем».
Мега-певица, которая рвет и разрывает все и вся. Я отслеживаю много в соцсетях.
Александр Солодуха с гордостью рассказывает про эстетическую коррекцию, которую он сделал в 2009 году себе и супруге.
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