Здесь принимают самых сложных пациентов со всей страны. Итоги визита Александра Лукашенко в детскую инфекционку
Новости Беларуси. «Это стиль работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания – и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности – я туда. Надо что-то продать – я за границу». Так Александр Лукашенко объяснил на неделе, почему сейчас посещает медучреждения, где лечат пациентов с коронавирусом. При этом Президент лично инспектирует «красные зоны» больниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если есть проблема, для принятия правильных решений важно изучить вопрос на местах. Здесь дело не только в том, как организована медицинская помощь – сложных проблем давно уже нет. Но вот узнать мнение людей, отношение к добровольной вакцинации, заодно обсудить важные для страны и белорусов вопросы – это важно во все времена. Но сейчас особенно.
Евгений Пустовой продолжит.
«Мы для этого и учились шесть лет и готовились к этому». Вот что говорит врач детской инфекционной больницы
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Глава государства зашел через парадный вход, но начал далеко не с праздничного вопроса. Год сложный, наши врачи работают на износ. Но 13-летнего мальчика спасти не удалось. В больнице оказался слишком поздно. В этом ли причина трагедии?
Александр Лукашенко: «Я отец. Для меня ребёнок – это больше, чем святое»
Евгений Пустовой:
Детская инфекционка столицы принимает самых сложных пациентов со всей страны. В других странах от таких больниц отказались уже давно. А ведь в этих корпусах борются с инфекциями, болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы. Здесь же юные белорусы ждут трансплантацию жизненно важных органов.
Евгений Пустовой:
Ежегодно здесь помогают выздоравливать 25 тысячам белорусам (это население небольшого района). Но больница – это не стены, больница – это герои в белых халатах и современные технологии в их руках. Беларусь против идей новой европейской философии, где место только сильным и здоровым. У нас государственная система здравоохранения, а не платная медицина. Но деньги надо расходовать разумно.
Президент Беларуси о коронавирусе: это стоит огромных денег. Соскребаем эти деньги, где это можно
Евгений Пустовой:
Это не клиника, скорее медицинский городок. Площадь «городка жизни» – 11 гектаров. Главное, в таких масштабах не потерять отдельно взятого человечка. Самому маленькому пациенту с COVID было всего три дня. Теперь малыш с мамой праздники встречают дома. А к тем, кто из-за пандемии в семейный праздник в больничной палате «красной зоны», пришел Президент. Ну, что тут еще скажешь? Это надо видеть.
«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы
Евгений Пустовой:
У католиков Беларуси – Рождество, у всех соотечественников – выходной, у врачей – очередной день «рутинного подвига» спасать людей. А у Президента – рабочий день, дарить радость. Но не все это понимают. Тем, у кого черные души, поверить в добро не получается, поэтому могут только испоганить праздник потоками грязи и фейков. Для польских Telegram-каналов все эти живые детки – просто подстава. Каждый судит по себе.
«Жду всех со мной в красную зону». Главврач детской инфекционной больницы ответила на обвинения в подставных людях
Евгений Пустовой:
Ну, к критике нам не привыкать. Особенно за аутентичный путь в борьбе с пандемией – это же инструмент массового влияния на человечество. Мы займемся производством своей вакцины. На неделе эту тему детально обсудили во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко: «К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость»
Евгений Пустовой:
Работаем над созданием своей вакцины, но и не отвергаем зарубежный опыт. Будем закупать и, возможно, займемся ее производством. Три площадки для локализации подготовлены. Одна из них – на севере страны. Здесь параллельно с производством зарубежной вакцины готовы заниматься и белорусской.
Где в Беларуси могут производить вакцину от коронавируса?
В мире идет разработка порядка 200 потенциальных «прививок». Лишь каждая двадцатая проходит третий этап клинических испытаний. Создание собственной вакцины от COVID – это элемент национальной безопасности. Тем более, вирус постоянно мутирует. Поэтому пока в Беларуси займутся массовой вакцинацией зарубежными препаратами.
Министр здравоохранения Беларуси: «В районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать»
Евгений Пустовой:
Такие диалоги всегда откровенны, это манера общения главы государства. Известный врач Тамара Лисицкая достигла высот столичного признания, от своей малой родины – Горок – не отвернулась.
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«Мы же в больницу не отдыхать приезжаем, а лечиться». О чём Александр Лукашенко говорил с главврачом детской инфекционки?
Евгений Пустовой:
С огромной любви к клочку земли и начинается любовь к стране и ее людям. Соучастие и сострадание. А вместе и праздники радостнее отмечать. Поэтому, несмотря на очень уж плотный график главы государства, Александр Лукашенко вновь поедет в клинику. На этот раз в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. К нашим детям. И это скорее даже не название акции – это смысл президентства. Быть если и не волшебником, то заботливым батькой.