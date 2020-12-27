Здесь принимают самых сложных пациентов со всей страны. Итоги визита Александра Лукашенко в детскую инфекционку

Новости Беларуси. «Это стиль работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания – и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности – я туда. Надо что-то продать – я за границу». Так Александр Лукашенко объяснил на неделе, почему сейчас посещает медучреждения, где лечат пациентов с коронавирусом. При этом Президент лично инспектирует «красные зоны» больниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если есть проблема, для принятия правильных решений важно изучить вопрос на местах. Здесь дело не только в том, как организована медицинская помощь – сложных проблем давно уже нет. Но вот узнать мнение людей, отношение к добровольной вакцинации, заодно обсудить важные для страны и белорусов вопросы – это важно во все времена. Но сейчас особенно. Евгений Пустовой продолжит. «Мы для этого и учились шесть лет и готовились к этому». Вот что говорит врач детской инфекционной больницы

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Глава государства зашел через парадный вход, но начал далеко не с праздничного вопроса. Год сложный, наши врачи работают на износ. Но 13-летнего мальчика спасти не удалось. В больнице оказался слишком поздно. В этом ли причина трагедии? Александр Лукашенко: «Я отец. Для меня ребёнок – это больше, чем святое»

Евгений Пустовой:

Детская инфекционка столицы принимает самых сложных пациентов со всей страны. В других странах от таких больниц отказались уже давно. А ведь в этих корпусах борются с инфекциями, болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы. Здесь же юные белорусы ждут трансплантацию жизненно важных органов.

Евгений Пустовой:

Ежегодно здесь помогают выздоравливать 25 тысячам белорусам (это население небольшого района). Но больница – это не стены, больница – это герои в белых халатах и современные технологии в их руках. Беларусь против идей новой европейской философии, где место только сильным и здоровым. У нас государственная система здравоохранения, а не платная медицина. Но деньги надо расходовать разумно. Президент Беларуси о коронавирусе: это стоит огромных денег. Соскребаем эти деньги, где это можно

Евгений Пустовой:

Это не клиника, скорее медицинский городок. Площадь «городка жизни» – 11 гектаров. Главное, в таких масштабах не потерять отдельно взятого человечка. Самому маленькому пациенту с COVID было всего три дня. Теперь малыш с мамой праздники встречают дома. А к тем, кто из-за пандемии в семейный праздник в больничной палате «красной зоны», пришел Президент. Ну, что тут еще скажешь? Это надо видеть. «Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы

Евгений Пустовой:

У католиков Беларуси – Рождество, у всех соотечественников – выходной, у врачей – очередной день «рутинного подвига» спасать людей. А у Президента – рабочий день, дарить радость. Но не все это понимают. Тем, у кого черные души, поверить в добро не получается, поэтому могут только испоганить праздник потоками грязи и фейков. Для польских Telegram-каналов все эти живые детки – просто подстава. Каждый судит по себе. «Жду всех со мной в красную зону». Главврач детской инфекционной больницы ответила на обвинения в подставных людях

Евгений Пустовой:

Ну, к критике нам не привыкать. Особенно за аутентичный путь в борьбе с пандемией – это же инструмент массового влияния на человечество. Мы займемся производством своей вакцины. На неделе эту тему детально обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко: «К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость»