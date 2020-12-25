Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы

Новости Беларуси. «Это стиль моей работы» – Президент объяснил, почему посещает отделения с коронавирусными пациентами. 25 декабря Александр Лукашенко побывал в столичной детской инфекционной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.

Президент подробно поинтересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Глава государства настаивает, чтобы при строительстве и реконструкции лечебных стационаров подход был хозяйский. Оснащать больницы необходимо рационально. Вместо просторных холлов деньги лучше тратить на закупку нового оборудования.

Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство

Во время общения с трудовым коллективом клиники Александр Лукашенко ответил на актуальные вопросы и объяснил, почему в последнее время посещает больницы, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом.