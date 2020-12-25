Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы
Новости Беларуси. «Это стиль моей работы» – Президент объяснил, почему посещает отделения с коронавирусными пациентами. 25 декабря Александр Лукашенко побывал в столичной детской инфекционной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы
Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.
Президент подробно поинтересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Глава государства настаивает, чтобы при строительстве и реконструкции лечебных стационаров подход был хозяйский. Оснащать больницы необходимо рационально. Вместо просторных холлов деньги лучше тратить на закупку нового оборудования.
Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство
Во время общения с трудовым коллективом клиники Александр Лукашенко ответил на актуальные вопросы и объяснил, почему в последнее время посещает больницы, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие переживают, чего я в больницы езжу, да еще и в зону захожу какую-то. Знаете, не люблю банальщины и высокопарности, но прямо скажу: здесь мои люди, к сожалению, болеют, здесь мои люди, которые лечат этих больных, как бы это высокопарно ни звучало. Ну и вообще должен сказать, что это стиль моей работы на протяжении четверти века: уборочная, посевная кампания – я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности – я туда, надо что-то продать – я за границу и так далее. Сегодня самая большая проблема для нашего общества – назовем ее проблемой – это болезнь наших людей, как и во всем мире. Слава богу, я всегда это не устану повторять, нас он еще немножко пожалел и жалеет.
Глава государства анонсировал, что до Нового года собирается побывать еще в одном центре – РНПЦ детской онкологии в Боровлянах.