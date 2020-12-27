«Мы для этого и учились шесть лет и готовились к этому». Вот что говорит врач детской инфекционной больницы

Новости Беларуси. «Это стиль работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания – и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности – я туда. Надо что-то продать – я за границу». Так Александр Лукашенко объяснил на неделе, почему сейчас посещает медучреждения, где лечат пациентов с коронавирусом. При этом Президент лично инспектирует красные зоны больниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Детская больница столицы – и здесь же находится крупнейший в стране детский инфекционный стационар. Рассчитан на 600 коек. К каждому пациенту персонализированный подход.

Одновременно могут принять 15 человек – для этого создано 15 чистых боксов, где детей встречают такие красивые, с добрыми глазами врачи-педиатры.

Анастасия Акулич, врач-педиатр:

Обычно мы начинаем общение с того, что узнаем, как заболел пациент, что его в принципе сюда привело, на что он жалуется. С тем, как сейчас во всем мире идет пандемия коронавирусной инфекции, специфика нашей работы изменилась тоже. Сейчас мы оказываем помощь не только детскому населению, но и взрослому населению до 50 лет.

Евгений Пустовой:

Здесь три блока, 13 отделений, две реанимации – в общем, коек хватает. А хватает ли у вас терпения?

Анастасия Акулич:

Ну, конечно, хватает. Мы привыкли справляться с трудностями, мы для этого и учились шесть лет и готовились к этому. Поэтому мы относимся с оптимизмом к сложившейся ситуации и готовы всегда помочь всем нуждающимся пациентам.

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