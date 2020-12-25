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«Жду всех со мной в красную зону». Главврач детской инфекционной больницы ответила на обвинения в подставных людях

25 декабря 2020 17:13
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Новости Беларуси. После посещения Президентом 25 декабря красной зоны ряд интернет-ресурсов вновь переполнен ядом лжи. И в очередной раз информационная бомба громко лопнула.

Экстремистские Telegram-каналы распространили коллаж, где лидера Беларуси в детской инфекционной больнице якобы встречали подставные люди, что оказалось банальной ложью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жду всех со мной в красную зону». Главврач детской инфекционной больницы ответила на обвинения в подставных людях-1

Это плевок в сторону действующего главы государства, самоотверженных врачей, а также мам и детей, которым сейчас нужны слова поддержки, а не травля. Хуже мировой пандемии может быть вирус ненависти к Беларуси и белорусам.

Врачи возмущены. И уже поставили диагноз – фейк. Подобное, кстати, писали и про посещение Президентом 6-й больницы. Судя по всему, отдельным личностям невдомек, что у власти неравнодушный лидер.

«Жду всех со мной в красную зону». Главврач детской инфекционной больницы ответила на обвинения в подставных людях-4

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:
Это, в общем, личное обвинение меня как руководителя, это обвинение коллектива, коллектива, который с марта занимается ковидными больными. Если честно, очень больно, потому что люди, которые не знают, что это такое, ни разу не видевши, наверное, ни ковидного пациента, и вообще не знающие, о чем пишущие, могут говорить такие вещи и обвинять. Я это считаю как личное оскорбление.

Поэтому я хотела бы всех пригласить, кто сомневается, завтра прийти со мной в красную зону, посмотрим этих деток. А еще лучше, давайте приходите в понедельник. Эти дети будут продолжать лечение, они лечатся. Это все дети были с ковидной инфекцией. Как вы понимаете, подставные никакие дети до понедельника, никто в ковидном отделении не остался бы и не оставил бы своего ребенка.

На самом деле это очень больно и обидно, потому что в политических дрязгах погрязли уже… В это вовлекаются дети. Они искренние, они ждут чуда, они ждут праздника. Они были искренние во всем том, что сегодня происходило. Они радовались. И очень обидно, что кто-то пытается это использовать в своих целях.

Еще раз: жду всех со мной в красную зону, даже в понедельник.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Марина Соколова # Фотофакт

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