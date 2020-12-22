Александр Лукашенко: «К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость»
Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.
Борьба с пандемией остается важнейшей проблемой для всего мирового сообщества.
Глава государства отметил: в «гонку вакцин» сегодня включились почти все страны. И с сожалением констатировал тот факт, что вопрос жизни и здоровья людей все чаще переходит в коммерческую и политическую плоскость. В таких условиях думать прежде всего нужно о своих гражданах и иметь возможности самостоятельно бороться с эпидемией.
Тему продолжит Виктория Ходосок.
Создание собственной вакцины – элемент национальной безопасности. А еще это опыт для наших ученых и медиков. Наработанная база может пригодиться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня надо принимать решения. Жизнь человека – самое дорогое. Как обезопасить человека, пусть даже на короткий промежуток времени? И другого ответа, как применение вакцин, мы пока не видим.
Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ. Если вы спросите мое мнение, исходя из той информации, которую я получаю, у меня ее не меньше, чем у вас, я считаю, что наиболее безопасен тот человек, который переболел этой заразой.
Александр Лукашенко:
В «гонку вакцин» сегодня активно включились почти все страны, идет разработка порядка 200 потенциальных препаратов. Ежедневно звучат заявления об успехах, и тут же появляются информационные разоблачения. Информационное противоборство, пока не война, к сожалению, не минуло и этой темы.
К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость. Этого надо было ожидать, я еще в первую волну вас предупреждал об этом. Кроме того, страны, обладающие необходимым научным и производственным потенциалами, в вопросе создания и изготовления вакцин в первую очередь учитывают свои потребности, и, откровенно говоря, мы уже видим политические приоритеты. Здесь не только коммерция, экономика, но и политика.