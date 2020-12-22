Александр Лукашенко: «К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость»

Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости. Борьба с пандемией остается важнейшей проблемой для всего мирового сообщества.

Глава государства отметил: в «гонку вакцин» сегодня включились почти все страны. И с сожалением констатировал тот факт, что вопрос жизни и здоровья людей все чаще переходит в коммерческую и политическую плоскость. В таких условиях думать прежде всего нужно о своих гражданах и иметь возможности самостоятельно бороться с эпидемией. Тему продолжит Виктория Ходосок. Создание собственной вакцины – элемент национальной безопасности. А еще это опыт для наших ученых и медиков. Наработанная база может пригодиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня надо принимать решения. Жизнь человека – самое дорогое. Как обезопасить человека, пусть даже на короткий промежуток времени? И другого ответа, как применение вакцин, мы пока не видим. Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ. Если вы спросите мое мнение, исходя из той информации, которую я получаю, у меня ее не меньше, чем у вас, я считаю, что наиболее безопасен тот человек, который переболел этой заразой.