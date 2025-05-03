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Пустовой: белорусский Первомай – наш манифест мирного развития

03 мая 2025 18:34
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: белорусский Первомай – наш манифест мирного развития-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Тот народ, та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем. Потеряет компетенции, заводы, себя. Лентяев всегда победят трудяги. Придут мигранты без комплекса усталости и жизни для себя без детей. Спасет лишь труд – первый завет Бога. Труд – это не какие-то эфемерные миллиарды долларов, которые зарабатывает сфера услуг, а люди, которые создают из железа шедевры: МЗКТ, МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ. Вот там реальная экономика.

Бенефициары десакрализации труда преследуют какие-то главные задачи. То, что на поверхности: отучить человека трудится – значит сделать его более зависимым, оторвать от привязанности к родной земле, значит превратить в космополита без флага и Родины. Да и в целом законодатели современного капитализма хотят слышать только о сверхприбыли и целесообразности, а консолидация людей простых профессий и трудяг мешает их цифровизации подчинения. Поэтому во многих странах мира не стесняясь жестко разгоняли трудовые манифестации. 

У нас политические лозунги остались в прошлом, теперь 1 Мая – торжество человечности, людскасти, гармоничного развития через труд и уважение к простому человеку, которого хотят заменить, заместить коучами, фрилансерами, инстасамками, теми, кто не только не привязан к родной стороне, а вообще чужд этому. 

А белорусский Первомай – это вызов глобализации и отношению к обычному не открыточному человеку. Настоящему создателю благ, человеку честного труда. Белорусский Первомай – это и еще белорусский путь повышения ВВП не за счет бомбежек чужих стран и неправомерных санкций как инструмента устранения конкурентов, а путь трудовой правды. Это и есть наш манифест мирного развития. 

# Евгений Пустовой # Авторская журналистика на СТВ

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