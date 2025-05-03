Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Тот народ, та нация, которая не будет трудиться, не останется в будущем. Потеряет компетенции, заводы, себя. Лентяев всегда победят трудяги. Придут мигранты без комплекса усталости и жизни для себя без детей. Спасет лишь труд – первый завет Бога. Труд – это не какие-то эфемерные миллиарды долларов, которые зарабатывает сфера услуг, а люди, которые создают из железа шедевры: МЗКТ, МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ. Вот там реальная экономика.

Бенефициары десакрализации труда преследуют какие-то главные задачи. То, что на поверхности: отучить человека трудится – значит сделать его более зависимым, оторвать от привязанности к родной земле, значит превратить в космополита без флага и Родины. Да и в целом законодатели современного капитализма хотят слышать только о сверхприбыли и целесообразности, а консолидация людей простых профессий и трудяг мешает их цифровизации подчинения. Поэтому во многих странах мира не стесняясь жестко разгоняли трудовые манифестации.

У нас политические лозунги остались в прошлом, теперь 1 Мая – торжество человечности, людскасти, гармоничного развития через труд и уважение к простому человеку, которого хотят заменить, заместить коучами, фрилансерами, инстасамками, теми, кто не только не привязан к родной стороне, а вообще чужд этому.

А белорусский Первомай – это вызов глобализации и отношению к обычному не открыточному человеку. Настоящему создателю благ, человеку честного труда. Белорусский Первомай – это и еще белорусский путь повышения ВВП не за счет бомбежек чужих стран и неправомерных санкций как инструмента устранения конкурентов, а путь трудовой правды. Это и есть наш манифест мирного развития.