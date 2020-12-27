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Замглавврача детской инфекционки о своей малой родине: «Там, где мама, там и дом»

27 декабря 2020 17:43
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Новости Беларуси. Известный врач от бога Тамара Лисицкая достигла высот столичного признания, но от своей малой родины – Горок – не отвернулась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Замглавврача детской инфекционки о своей малой родине: «Там, где мама, там и дом»-1

Тамара Лисицкая, заместитель главврача Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:
Там, где мама, там и дом. Я счастливый человек – у меня жива моя мама и мне есть куда приехать. И тема малой родины еще потому близка, что пока живы твои родители, ты маленький ребенок, которому хочется туда приезжать. И очень хочется, чтобы это было дольше. Но что-то есть такое в маленьких городах, чего, мне кажется, нет в больших столицах – какая-то, наверное, душевность и чувство, что, пока они с тобой есть, ты в полной безопасности.

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# Год малой родины # общество # Евгений Пустовой # Тамара Лисицкая # Фотофакт

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