Замглавврача детской инфекционки о своей малой родине: «Там, где мама, там и дом»

Тамара Лисицкая, заместитель главврача Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:

Там, где мама, там и дом. Я счастливый человек – у меня жива моя мама и мне есть куда приехать. И тема малой родины еще потому близка, что пока живы твои родители, ты маленький ребенок, которому хочется туда приезжать. И очень хочется, чтобы это было дольше. Но что-то есть такое в маленьких городах, чего, мне кажется, нет в больших столицах – какая-то, наверное, душевность и чувство, что, пока они с тобой есть, ты в полной безопасности.

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