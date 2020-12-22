Где в Беларуси могут производить вакцину от коронавируса?
Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против коронавируса. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Параллельно в стране будут идти два важных процесса: закупка зарубежной вакцины, а также ее производство у нас в стране. Площадок для локализации несколько.
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Уже создана рабочая группа из ученых, медиков, специалистов Минздрава. Разработан план, вплотную идет исследование и изучение зарубежного опыта.
Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:
У нас в работе сейчас две площадки нашего предприятия РУП «Белмедпрепараты», они находятся в Минске – и одна, и вторая, третья площадка – предприятие «БелВитунифарм».
Мы планируем, что эти три площадки начнут работу одна за одной. Я планирую, что одна начнет работать где-то во втором квартале, следующая по итогам третьего квартала должна заработать, и третья – к концу года.
Одна из площадок – это «БелВитунифарм» – предприятие биологической промышленности с пропиской в Витебской области. Планы у руководства большие. Параллельно с производством зарубежной вакцины готовы заниматься и белорусской. Правда, конкретно для этого производство надо будет дооснастить необходимым оборудованием. Масштабы работы большие. Но какова цель – собственная вакцина.
Сергей Большаков, директор предприятия «БелВитунифарм»:
Естественно, сейчас будет делаться промышленный прогон. Исходя из промышленного прогона, будет закуплено оборудование либо модернизировано, либо усовершенствовано.
Наш опыт и так далее позволяет сказать, что объем будет нарощен в следующем году. И в следующем году (в этом году, сами понимаете, объективно уже времени немного осталось) мы сможем начать промышленное производство. Дело в том, что количество необходимых доз и так далее, тоже обсуждается специалистами, Минздравом. И сейчас мне сказать, что мы столько выпустим – или меньше, или больше – достаточно некорректно.
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