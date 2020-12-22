Где в Беларуси могут производить вакцину от коронавируса?

Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против коронавируса. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно в стране будут идти два важных процесса: закупка зарубежной вакцины, а также ее производство у нас в стране. Площадок для локализации несколько. Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной»

Уже создана рабочая группа из ученых, медиков, специалистов Минздрава. Разработан план, вплотную идет исследование и изучение зарубежного опыта.

Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:

У нас в работе сейчас две площадки нашего предприятия РУП «Белмедпрепараты», они находятся в Минске – и одна, и вторая, третья площадка – предприятие «БелВитунифарм». Мы планируем, что эти три площадки начнут работу одна за одной. Я планирую, что одна начнет работать где-то во втором квартале, следующая по итогам третьего квартала должна заработать, и третья – к концу года.