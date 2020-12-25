«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы
Новости Беларуси. «Это стиль моей работы» – Президент объяснил, почему посещает отделения с коронавирусными пациентами. 25 декабря Александр Лукашенко побывал в столичной детской инфекционной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.
Президент подробно поинтересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Глава государства настаивает, чтобы при строительстве и реконструкции лечебных стационаров подход был хозяйский. Оснащать больницы необходимо рационально. Вместо просторных холлов деньги лучше тратить на закупку нового оборудования.
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В больнице 13 инфекционных отделений и две реанимации. Именно здесь лечат всех детей столицы с признаками инфекции COVID-19 и пневмониями.
Сегодня глава государства уже традиционно посетил красную зону. К юным пациентам Александр Лукашенко пришел с подарками.
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Общение получилось теплым и праздничным.
– Смотри, что тут есть! Да, что-то можешь соорудить. Можно ломать, можно, ломай его.
– Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?
– Я посчитала, их восемь!
– Сколько тут – восемь?
– Да.
– Может, столько и не надо, да? Они знаешь чего пришли к тебе?
– Они ходят-ходят и меня лечат.
– Они пришли пожелать тебе быстрого выздоровления. Ты когда уже выздоравливаешь? Домой когда поедешь?
– К папе!