«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы

Новости Беларуси. «Это стиль моей работы» – Президент объяснил, почему посещает отделения с коронавирусными пациентами. 25 декабря Александр Лукашенко побывал в столичной детской инфекционной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.

Президент подробно поинтересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Глава государства настаивает, чтобы при строительстве и реконструкции лечебных стационаров подход был хозяйский. Оснащать больницы необходимо рационально. Вместо просторных холлов деньги лучше тратить на закупку нового оборудования. Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство В больнице 13 инфекционных отделений и две реанимации. Именно здесь лечат всех детей столицы с признаками инфекции COVID-19 и пневмониями.

Сегодня глава государства уже традиционно посетил красную зону. К юным пациентам Александр Лукашенко пришел с подарками. «Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы

Общение получилось теплым и праздничным.

– Смотри, что тут есть! Да, что-то можешь соорудить. Можно ломать, можно, ломай его.

– Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала? – Я посчитала, их восемь! – Сколько тут – восемь? – Да. – Может, столько и не надо, да? Они знаешь чего пришли к тебе? – Они ходят-ходят и меня лечат.