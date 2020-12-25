Прямой эфир

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы

25 декабря 2020 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Это стиль моей работы» – Президент объяснил, почему посещает отделения с коронавирусными пациентами. 25 декабря Александр Лукашенко побывал в столичной детской инфекционной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-1

Президент подробно поинтересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам. Глава государства настаивает, чтобы при строительстве и реконструкции лечебных стационаров подход был хозяйский. Оснащать больницы необходимо рационально. Вместо просторных холлов деньги лучше тратить на закупку нового оборудования.

Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство

В больнице 13 инфекционных отделений и две реанимации. Именно здесь лечат всех детей столицы с признаками инфекции COVID-19 и пневмониями.

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-4

Сегодня глава государства уже традиционно посетил красную зону. К юным пациентам Александр Лукашенко пришел с подарками.

«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-7

Общение получилось теплым и праздничным.

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-10

Смотри, что тут есть! Да, что-то можешь соорудить. Можно ломать, можно, ломай его.

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-13

Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?

Я посчитала, их восемь!

Сколько тут – восемь?

Да.

Может, столько и не надо, да? Они знаешь чего пришли к тебе?

Они ходят-ходят и меня лечат.

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-16

Они пришли пожелать тебе быстрого выздоровления. Ты когда уже выздоравливаешь? Домой когда поедешь?

К папе!

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы-19

Читайте также:

«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы

Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы

Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы
25 декабря 2020 13:55

Александр Лукашенко: многие переживают, чего я в больницы езжу, да ещё и в зону захожу какую-то. Это стиль моей работы

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно
25 декабря 2020 13:46

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно

О чём нужно помнить, когда выходишь на лёд? Правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь
25 декабря 2020 12:13

О чём нужно помнить, когда выходишь на лёд? Правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь