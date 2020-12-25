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Александр Лукашенко: босиком походи по земле, по траве – и вся дурная энергия уходит туда. Вот в это я верю

25 декабря 2020 16:43
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Новости Беларуси. Искренние ответы на самые острые вопросы. Глава государства 25 декабря пообщался с трудовым коллективом детской инфекционной больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор получился открытым и душевным. Затронули самые разные темы, не только медицинские.

Александр Лукашенко: босиком походи по земле, по траве – и вся дурная энергия уходит туда. Вот в это я верю-1

Сегодня звучало много добрых и теплых слов. Отклик в сердцах белорусов получила трилогия малой родины. Интересуются неравнодушные к будущему деревни известные столичные врачи.

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Александр Лукашенко: босиком походи по земле, по траве – и вся дурная энергия уходит туда. Вот в это я верю-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От Минска до агрогородков мы дошли. Сейчас надо закончить ремонт дорог к агрогородкам. Это мы за эту пятилетку точно сделаем, чтобы двухполосные нормальные дороги были, чтобы можно было в агрогородок приехать. Крупные деревни не бросили и даже маленькие неперспективные хутора не думаем забрасывать. Вы представляете, наверное, деревню нашу и эту структуру всю.

Когда предложил я – Наталья Ивановна помнит, – разные были предложения, говорю: давайте о малой родине подумаем. Это как-то на душу и сердце легло людям, потому что каждый имеет малую родину. Не забывайте о малой родине, это очень важно. Поэтому многое сделали, но вот это, чтобы вас привязать к клочку земли, и чтобы вы в субботу, воскресенье с детишками ну просто походили по земле. Многие говорят, ну, слушайте, босиком походи по земле, по траве и прочее – и вся дурная энергия уходит туда. Вот в это я верю.

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Хорошо, что у нас нет частной собственности на земли, а то было бы, как в Украине. А когда-то же и меня критиковали за то, что я не разрешаю торговать землей. Вы бы не купили ее. Ясно, кто купил бы – и сейчас хотят, хоть у нас и не украинская земля, но очень хотят. Но мы не хотим. Вот если бы мы ее раздали, то в этом году голодали бы. А так у нас самый урожайный год, по крайней мере белорусскими продуктами вы будете обеспечены полностью.

Не надо губить нашу систему. Мы с вами выстрадали, выработали за четверть века хорошую, нормальную систему, и она будет востребована во всем мире.

# Год малой родины # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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