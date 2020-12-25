«Мы же в больницу не отдыхать приезжаем, а лечиться». О чём Александр Лукашенко говорил с главврачом детской инфекционки?
Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Именно сюда на лечение попадает каждый заболевший COVID-19 ребенок. А таковых за последние 10 месяцев в стационаре оказалось более 1700. Уже традиционно Александр Лукашенко посещает и тех, кто находится в красной зоне. Конечно, когда речь идет о детях – не с пустыми руками.
Алена Сырова продолжит.
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Минская детская инфекционная больница с первого взгляда поражает размахом территории. Ни много ни мало – почти 11 гектаров и с десяток корпусов. Город в городе, где вынужденно временно живут в изоляции те, кто сражается не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы, здесь даже ждут трансплантации жизненно важных органов.
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Алена Сырова, корреспондент:
В этой клинике борются за жизни даже самых сложных пациентов. При необходимости из всех регионов страны сюда доставляют детей с различными инфекциями.
Что до коронавируса, то самому юному пациенту с COVID-19 на момент поступления было всего три дня. Сейчас он здоров и дома с мамой.
И таких историй как минимум 1731 – столько маленьких минчан уже перенесли COVID-инфекцию. 169 из них переболели пневмонией. Единственный в стране детский инфекционный стационар в цифрах – это шесть сотен коек и не менее 25 тысяч ежегодно спасенных жизней.
Закономерно, что свое турне по клиникам Президент продолжил именно здесь. В предновогодние дни и в католическое Рождество приехал к тем, кто больше всего ждет чуда и к тем, кому его под силу сотворить.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У тебя всего хватает?
Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:
Да, у меня две реанимации абсолютно упакованные, скажем так, в каждом боксе.
– КТ, МРТ есть?
– КТ, МРТ введено, да. Я говорила, с наркозными точками, то есть у нас не просто, потому что детям необходима часто наркозная. Мы хорошо, у нас полностью тут диагностическое отделение, в аппаратуре.
– Выстраивая такую больницу сейчас, мы бы ее таким образом строили?
– Нет, конечно. 10,8 гектаров было отдано под эту больницу в 1987 году – конечно, это роскошь немыслимая, сегодня навряд ли. Но с точки зрения инфекционности, одна из самых функциональных больниц – удобных и правильных.
– Мы задумали строительство новой больницы в Минске, в районе Новинок. Вы правы, с точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум, особенно если с детишками. К этому надо стремиться, это надо делать. И не потому, что надо сэкономить, а потому что излечить человека – это не только медикаментозно, это еще и психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления, для врачей. Поэтому да, действительно этим путем надо идти. Да, несущая, грубо говоря, стена или опоры, они должны быть в любой конструкции, но все остальное должно быть легким, изящным и удобным. Мы же в больницу не отдыхать приезжаем, а лечиться.
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Каждая улыбка выздоровевшего пациента, каждая история спасения – личная победа для любого человека в белом халате. Они давно привыкли: праздники ли, выходные – быть с теми, кто ждет чуда, выздоровления, каждый день. И все же особенно в эти рождественские, предновогодние недели и врачам-волшебникам, и взрослым, и особенно маленьким пациентам так важно чувствовать, что ты не один, и вдруг обрести повод для радости. С ней и на поправку идти легче.