«Мы же в больницу не отдыхать приезжаем, а лечиться». О чём Александр Лукашенко говорил с главврачом детской инфекционки?

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Именно сюда на лечение попадает каждый заболевший COVID-19 ребенок. А таковых за последние 10 месяцев в стационаре оказалось более 1700. Уже традиционно Александр Лукашенко посещает и тех, кто находится в красной зоне. Конечно, когда речь идет о детях – не с пустыми руками. Алена Сырова продолжит. Александр Лукашенко: кто-то плюнет от досады, что не их Президент приехал в красную зону

Минская детская инфекционная больница с первого взгляда поражает размахом территории. Ни много ни мало – почти 11 гектаров и с десяток корпусов. Город в городе, где вынужденно временно живут в изоляции те, кто сражается не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы, здесь даже ждут трансплантации жизненно важных органов. Президент Беларуси о коронавирусе: это стоит огромных денег. Соскребаем эти деньги, где это можно

Алена Сырова, корреспондент:

В этой клинике борются за жизни даже самых сложных пациентов. При необходимости из всех регионов страны сюда доставляют детей с различными инфекциями. Что до коронавируса, то самому юному пациенту с COVID-19 на момент поступления было всего три дня. Сейчас он здоров и дома с мамой.

И таких историй как минимум 1731 – столько маленьких минчан уже перенесли COVID-инфекцию. 169 из них переболели пневмонией. Единственный в стране детский инфекционный стационар в цифрах – это шесть сотен коек и не менее 25 тысяч ежегодно спасенных жизней. Закономерно, что свое турне по клиникам Президент продолжил именно здесь. В предновогодние дни и в католическое Рождество приехал к тем, кто больше всего ждет чуда и к тем, кому его под силу сотворить. Александр Лукашенко: «Я вакцинироваться не буду – моё настроение личное. Личное – не как Президента»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У тебя всего хватает?