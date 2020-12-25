Александр Лукашенко: «Я отец. Для меня ребёнок – это больше, чем святое»

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Не так давно здесь потеряли пациента. 13-летний мальчик оказался в больнице слишком поздно. Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на трагедию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не обвиняю пока никого, всякое может быть. У вас он был, наверное, сутки-двое?
Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:
Меньше.
Александр Лукашенко:
Меньше суток. А чем занималось поликлиническое звено? Не должно этого быть. Вы родителям не объясните. Вы же сама мама, вы никогда... Я отец. Понимаете, для меня ребенок – это больше, чем святое. Мы должны были предпринять всякие меры для того, чтобы спасти ребенка. Когда умирает ребенок – это катастрофа. Поэтому мы должны в этом отношении работать очень четко.
И я еще раз говорю: я от вас требую объяснения по этому поводу, чтобы это не произошло снова. Не должно быть «может быть не изучено». Вы мне доложите, в чем причина. Если наши врачи не умеют с какими-то видами болезней бороться, если они вообще не понимают, что это такое, ну так мы будем их учить. Это ж понятно, они же не боги. Я понимаю, что к вам привезли, тут современнейшее оборудование. Конечно, вы делали все, что могли. Но если уже необратимые процессы начались, что сможешь... Вот здесь мы должны работать, понимаете, вот здесь работать. Нельзя лечить на дому, когда опасность такая.
Да, когда речь заходит о детях, об их жизни, все – независимо от статуса, профессии, возраста – становятся равны. Одинаково переживают и стараются помочь, насколько это возможно.
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