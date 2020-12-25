Президент Беларуси о коронавирусе: это стоит огромных денег. Соскребаем эти деньги, где это можно

Понятное дело, экономия не должна быть и не будет в ущерб качеству оказания помощи, тем более детям. Но ресурсы не безграничны, и COVID еще раз показал: бесплатная медицина, к которой мы все так привыкли – удовольствие не из дешевых, это надо понимать и рационализировать траты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши люди еще не понимают, во что нам обходится COVID. Это стоит огромных денег, вы даже себе представить не можете. Соскребаем эти деньги, где это можно, потому что экономика не работает так, как раньше, в силу закрытости от COVID. Это огромные деньги. И не то что экономить, а по-хозяйски: надо и строить больницы правильно, и оснащать эти больницы рационально. И научиться нам надо лечить людей в больницах столько, сколько надо – без всяких запасов, без всяких лишних дней, без всякой перестраховки.

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