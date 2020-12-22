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Министр здравоохранения Беларуси: «В районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать»

22 декабря 2020 13:35
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Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против коронавируса. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной»

Министр здравоохранения Беларуси: «В районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать»-1

Пока ученые и врачи разрабатывают отечественный препарат, наша страна будет закупать импортную вакцину для профилактики COVID-19. Также ведется работа по локализации производства противовирусного препарата с зарубежными партнерами. Уже в январе 2021 года начнется массовая вакцинация. При этом в первую очередь прививать будут самые уязвимые слои населения: пожилых, медиков, учителей, представителей профессий, которые контактируют с большим количеством людей.

Министр здравоохранения Беларуси: «В районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать»-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы планируем миллион двести – январь, февраль, март, апрель. Вообще, в целом 5-5,5 миллиона населения будем прививать от коронавирусной инфекции. Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации – вопрос не в деньгах, а вопрос в целесообразности и противопоказаниях, потому что вакцинация тоже имеет свои показания, безусловно, абсолютно, и такие же противопоказания. Поэтому я думаю, что в районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать. На начальном этапе это миллион двести.

В течение уже нескольких недель уровень заболеваемости остается на стабильно высоком, но уровне, который не характеризует тенденцию роста, даже более того, почти по всем регионам есть небольшая тенденция к уменьшению заболеваемости.

Министр здравоохранения Беларуси: «В районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать»-7

Создание собственной вакцины – стратегическая задача. А в ближайшей перспективе стоит цель наладить в Беларуси производство зарубежных препаратов. Проект локализации сейчас находится в высокой степени проработки. Ожидается, что запустить выпуск противовирусного препарата удастся уже в 2021 году. Для этого будут задействованы сразу две площадки «Белмедпрепаратов» в Минске и мощности профильного витебского предприятия.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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