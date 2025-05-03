История повторяется дважды. И второй раз, как известно, в виде фарса. Однако Европа, освобожденная ровно 80 лет назад от фашизма, похоже, выходит на виток откровенного и чудовищного самоубийства. Речь, разумеется, о невероятных и небывалых масштабах милитаризации. Масштабах, которые пугают даже Варшаву с ее собственными военными амбициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О самоубийстве континента уже пишут в местных газетах, откровенно указывая на то, что власть в Европе захватили сторонники эскалации отношений с Россией и другими странами. Издание Myśl Polska указывает на то, что политики, которые выступают за эскалацию, а она угрожает развязыванием третьей мировой войны, «железной хваткой» удерживают власть во всей Европе. А страны, где еще есть политическое здравомыслие, например, Венгрия и Словакия, находятся в явном меньшинстве. При этом венгерский премьер, не стесняясь в выражениях, обвиняет Брюссель в «безнадежной стратегии войны». «Военный психоз, захвативший Европу, пора прекратить», – требует Виктор Орбан.



И вот на этом европейском фоне цвета хаки Германия, некогда заразившаяся смертельным вирусом нацизма, похоже, снова «надевает форму». Вспомните заявления Олафа Шольца в 22-м, который насмехался над трагедией жителей Донбасса и гибелью русских детей, тогда это для многих стало шоком. Да и его преемник Мерц, который оправдывает растущую военную мощь Берлина «защитой демократии» – явно сторонник политики реваншизма. Военные настроения Европы подогревают с севера. Финский премьер заявил о планах увеличить в ближайшие годы расходы на оборону как минимум до 3 % ВВП. И даже нейтральная Швейцария в лице нового министра обороны открыто выступает за более тесное оборонное сотрудничество с НАТО и соседями по Европе.

При этом «абсолютно все европейцы должны вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности» – как вам такое заявление главы Еврокомиссии? При этом Макрон успел даже посчитать «фантазии» Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что европейским странам надо увеличить военные расходы на 200 млрд евро. Любопытно, сохранят ли свои портфели эти политики, когда Европа вплотную подойдет к собственному самоубийству?