Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? О новом витке эскалации в индо-пакистанских отношениях говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Индия и Пакистан на грани войны. Чем грозит миру рост напряженности между странами?
Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Если на субконтиненте разворачивается некая конвенциональная не ядерная война, то это выгодно для зарабатывания денег и для расшатывания ситуации в самых непримиримых странах для США.
Юрий Дудкин, военный аналитик:
Британские спецслужбы просто кишат в Индии, и Индия не совсем эффективно ведет борьбу с этими британскими агентами.
Александр Алесин, военный эксперт:
Это попытка дестабилизировать международные организации, которые сейчас складываются из стран Глобального Юга.
Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН:
Такое вмешательство третьей страны сейчас ни одному из игроков там не надо. Обе стороны прекрасно понимают, к чему это может привести.
Юрий Дудкин:
Генеральным переговорщиком будут выступать все-таки российские дипломаты.
Александр Алесин:
Урегулирование этого конфликта будет на пользу и нашей стране.
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 4 мая, в 22:00.