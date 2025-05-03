Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? О новом витке эскалации в индо-пакистанских отношениях говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Индия и Пакистан на грани войны. Чем грозит миру рост напряженности между странами?

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Если на субконтиненте разворачивается некая конвенциональная не ядерная война, то это выгодно для зарабатывания денег и для расшатывания ситуации в самых непримиримых странах для США.

Юрий Дудкин, военный аналитик:

Британские спецслужбы просто кишат в Индии, и Индия не совсем эффективно ведет борьбу с этими британскими агентами.

Александр Алесин, военный эксперт:

Это попытка дестабилизировать международные организации, которые сейчас складываются из стран Глобального Юга.

Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН:

Такое вмешательство третьей страны сейчас ни одному из игроков там не надо. Обе стороны прекрасно понимают, к чему это может привести.