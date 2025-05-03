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Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

03 мая 2025 18:39
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Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? О новом витке эскалации в индо-пакистанских отношениях говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Надежда Сасс, СТВ:
Индия и Пакистан на грани войны. Чем грозит миру рост напряженности между странами?

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа: 
Если на субконтиненте разворачивается некая конвенциональная не ядерная война, то это выгодно для зарабатывания денег и для расшатывания ситуации в самых непримиримых странах для США.

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Юрий Дудкин, военный аналитик:
Британские спецслужбы просто кишат в Индии, и Индия не совсем эффективно ведет борьбу с этими британскими агентами.

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Алесин, военный эксперт:
Это попытка дестабилизировать международные организации, которые сейчас складываются из стран Глобального Юга.

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН:
Такое вмешательство третьей страны сейчас ни одному из игроков там не надо. Обе стороны прекрасно понимают, к чему это может привести.

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-12

Юрий Дудкин:
Генеральным переговорщиком будут выступать все-таки российские дипломаты.

Александр Алесин:
Урегулирование этого конфликта будет на пользу и нашей стране.

Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 4 мая, в 22:00.

# Международная политика # Индия # Надежда Сасс # Юрий Дудкин # Александр Алесин # Владимир Ераносян

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