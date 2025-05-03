Минское «Динамо» обыграло «Витебск» в матче 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных полях Беларуси проходят поединки 7-го тура чемпионата страны. В одном из них действующие победители национального первенства – игроки минского «Динамо» – у себя дома принимали «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не обошлось и без камбэка. Счет в матче открыли гости на 30-й минуте. Отличился Михаил Башилов. На перерыв подопечные Вадима Скрипченко уходили в роли догоняющих, однако во втором тайме «минчане» исправили ситуацию. Сначала Кирилл Цепенков восстановил равновесие, а затем Карэн Варданян поставил победную точку в противостоянии – 2:1 в пользу столичных «динамовцев». В активе которых 13 очков и место в тройке лидеров текущего розыгрыша. У «Витебска» – 10 баллов.