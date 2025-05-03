Пустовой: наших детей «воруют» изощрённо, не все же ходят в военно-патриотические клубы, но все сидят в «тиктоках»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Настоящее – многогранно, будущее – альтернативно. Но истоки всего в прошлом. Есть слова, люди, поступки и дела. Есть мейнстрим, бэкграунд, вайб. Есть картинка в интернете. Есть реальность. Беларусь в клубе молочных импортеров и ядерных держав мира. Беларусь – страна с высокими компетенциями в нейрохирургии и трансплантологии. Страна, осваивающая биотехнологии и снабжающая микрочипами самую большую по территории страну в мире. Беларусь – анклав безопасности и нравственной чистоты, стараемся быть. Беларусь – страна для жизни. Но всего бы этого не было. Ни книг про ВКЛ и Речь Посполитую, ни замков, ни вышиванок, ни невероятных реакционеров на всю победную идеологию. Великая Победа – это альфа и омега нашего бытия.

Мы создали страну с практически нулевой младенческой смертностью, а нам предлагают все обнулить, чтобы стать страной со стопроцентной толерантностью к развратникам детей, извращенцам природы и стопроцентной ненавистью к ближайшим соседям русским и к нашим основам друзьям. Дверь на Запад распахивает окна Овертона. Сначала нам скажут что Победа не только наша, не совсем наша, не наша. А потом вообще – что и не Победа вовсе. Не верите. Ну ведь уже поставили знак равно между Сталином и Гитлером, между насильниками вермахта и красноармейцами, спасающими немецких детей от града пуль нацистов. Ну ведь воспитали тех, кто думает, что без Победы они бы смоктали баварское пиво в салонах BMW. Если бы не было бы нашей Победы, то и продолжение жизни даже самых шляхетных белорусских родов происходило бы лишь путем реинкарнации. Пепла с крематориев в качестве удобрений на полях латифундий истинно арийской шляхты. Но сейчас это нельзя говорить, чтобы не обидеть чужих европейцев и не напугать своих детей.