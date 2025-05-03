Пустовой: наших детей «воруют» изощрённо, не все же ходят в военно-патриотические клубы, но все сидят в «тиктоках»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Настоящее – многогранно, будущее – альтернативно. Но истоки всего в прошлом. Есть слова, люди, поступки и дела. Есть мейнстрим, бэкграунд, вайб. Есть картинка в интернете. Есть реальность. Беларусь в клубе молочных импортеров и ядерных держав мира. Беларусь – страна с высокими компетенциями в нейрохирургии и трансплантологии. Страна, осваивающая биотехнологии и снабжающая микрочипами самую большую по территории страну в мире. Беларусь – анклав безопасности и нравственной чистоты, стараемся быть. Беларусь – страна для жизни. Но всего бы этого не было. Ни книг про ВКЛ и Речь Посполитую, ни замков, ни вышиванок, ни невероятных реакционеров на всю победную идеологию. Великая Победа – это альфа и омега нашего бытия.
Мы создали страну с практически нулевой младенческой смертностью, а нам предлагают все обнулить, чтобы стать страной со стопроцентной толерантностью к развратникам детей, извращенцам природы и стопроцентной ненавистью к ближайшим соседям русским и к нашим основам друзьям. Дверь на Запад распахивает окна Овертона. Сначала нам скажут что Победа не только наша, не совсем наша, не наша. А потом вообще – что и не Победа вовсе. Не верите. Ну ведь уже поставили знак равно между Сталином и Гитлером, между насильниками вермахта и красноармейцами, спасающими немецких детей от града пуль нацистов. Ну ведь воспитали тех, кто думает, что без Победы они бы смоктали баварское пиво в салонах BMW. Если бы не было бы нашей Победы, то и продолжение жизни даже самых шляхетных белорусских родов происходило бы лишь путем реинкарнации. Пепла с крематориев в качестве удобрений на полях латифундий истинно арийской шляхты. Но сейчас это нельзя говорить, чтобы не обидеть чужих европейцев и не напугать своих детей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важны цифры и факты, очень важны. Но еще важнее – эмоции и смыслы. И кадры военной хроники. Без цензуры. Не время рассуждать о травмированной психике детей, которые могут увидеть эти страшные снимки и видео. А как им объяснить, почему мы сегодня отчаянно боремся за эту историческую память? Они должны видеть правду и делать соответствующие выводы с нашей помощью. Как они должны понять, почему наши воины, партизаны и подпольщики, не задумываясь, отдавали свои жизни за страну? И нам сложнее, чем послевоенному поколению, потому что более 80 лет прошло. Уже нет нерва той эпохи…
Евгений Пустовой:
Дети – наши дети. А их у нас воруют. Изощрено. Через циркуляры. Калены 20-го формировали не годами, а десятилетиями. И самое ведь обидное, не только завсегдатаи титульной националистической оппозиции, это ведь не внуки деда Зенона и не только потомки коллаборантов Сурвилок и прочих Вечерок. Еще не вечер, решили наши враги. И продолжают формировать инклюзив через образовательное сотрудничество. А некоторые не чуют этого. СОПы мешают нормальным, обычным родителям воспитывать своих же детей. Не все же ходят в военно-патриотические клубы, но все сидят в тик-токах и многие уже на шее у родителей. Приготовиться государству – подрастает поколение ювенальной юстиции. Новых змагаров – цифровизированных.
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