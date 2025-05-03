В Минске стартовал турнир по стрельбе, посвящённый 80-летию Победы в ВОВ

Под звуки легендарной песни «Катюша» в столице стартовал турнир по стрельбе, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мероприятие собрало участников со всех уголков Беларуси, став символом памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны. Более 50 человек приехали отрядами и целыми семьями, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Соревнования проходили в командном и индивидуальном зачете среди женщин и мужчин. Предстояло пройти два этапа – это спортивная пулевая стрельба и стрельба из лука. Участники обменивались опытом, делились секретами мастерства и подбадривали друг друга перед ответственными выстрелами.

Наше подрастающее поколение, которое тоже потихонечку приобщаем к 80-летию Великой Победы, приобщаем к этим историческим и спортивным ценностям.

Ирина Урбанович, Сергей Урбанович: Для нас очень важно помнить и участвовать в таких мероприятиях полностью всей семьей.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Наша молодежь, в том числе работающая молодежь, выбирает вот такой формат активного отдыха. Одновременно погрузившись еще в очень важное искусство пулевой стрельбы, искусство стрельбы из лука. Ведь это тоже важные элементы, которые формируют и основы, собственно говоря, у молодых деток, которые, мы видим, сегодня пришли вместе с папами, с мамами, необходимой защиты своей Родины, своей семьи.

По итогам турнира победители были награждены медалями и дипломами. Но главное, все участники имели возможность почтить память героев Великой Отечественной войны и внести свой вклад в сохранение исторической памяти.