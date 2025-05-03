Баскетболистки «Минска» вышли в финал женского чемпионата Беларуси

Баскетболистки «Минска» обыграли «Олимпию» в пятом матче серии и вышли в финал чемпионата Беларуси среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, дружины обменялись гостевыми победами. Решающий поединок состоялся в Гродно. Первая половина встречи прошла под контролем «столичного клуба» – к большому перерыву он выигрывал с разницей в 9 очков. Далее подопечные Виктории Дацун немного прибавили в атаке и сократили отставание, но это не повлияло на итоговый результат. Победа осталась за «Минском» – 70:66. Напомним, ранее первыми в титульный раунд национального первенства вышли лидеры регулярного сезона – баскетболистки «Горизонта».