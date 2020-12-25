Александр Лукашенко: кто-то плюнет от досады, что не их Президент приехал в красную зону

Александр Лукашенко, общаясь с медиками, в свойственной манере откровенно делился своими размышлениями на самые разные темы. Но все же один вопрос не был озвучен, хоть и витал в воздухе. Президент взял инициативу в свои руки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, в каждую семью придет эта информация. Кто-то плюнет от досады, что этот Президент не их Президент приехал в красную зону, а кто-то посмотрит и скажет: ну, слава богу, и успокоится. Потому что болезнь и лечение – это прежде всего голова и психология. Если будет нормально, значит нормально. Ну и, знаете, для себя это очень важно: когда ты заходишь даже в реанимационную палату и видишь, какие там светлые глаза, у них возникает какая-то надежда, даже если я помогу настроение создать одному-двоим, это уже плюс.

Вот весь ответ на вопрос, почему я шатаюсь по этим больницам, как некоторые говорят.

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