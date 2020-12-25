Александр Лукашенко: «Я вакцинироваться не буду – моё настроение личное. Личное – не как Президента»

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

Пока Президент общался с пациентами, врачи делились своей болью. Например, в последнее время под влиянием моды или убеждений многие родители предпочитают не вакцинировать детей даже от кори, например, и очень часто те впоследствии оказываются в инфекционке. И если мы говорим о том, что COVID-19 с нами надолго, а ученые всего мира создают вакцины, может, имеет смысл привить всех?