Александр Лукашенко: «Я вакцинироваться не буду – моё настроение личное. Личное – не как Президента»

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Пока Президент общался с пациентами, врачи делились своей болью. Например, в последнее время под влиянием моды или убеждений многие родители предпочитают не вакцинировать детей даже от кори, например, и очень часто те впоследствии оказываются в инфекционке. И если мы говорим о том, что COVID-19 с нами надолго, а ученые всего мира создают вакцины, может, имеет смысл привить всех?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вакцинироваться, прививаться не буду – мое настроение личное. Личное – не как Президента. Иммунитет выработан, значит будет легче. Мы планируем миллион двести, а сколько будет, зависит от вас. Может, и два миллиона. Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться – пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем с выбором вакцин. Чтобы не было критики с вашей стороны. И не только критики. Никто же не знает, какая лучше на сегодня вакцина, что лучше, что хуже. Мы планируем 5-6 вакцин. В зависимости от того, как договоримся. Сейчас это дефицит большой. Принцип главный – добровольность. Будет вакцина, захотите – вакцинируетесь, не захотите – не надо. Это ваше право.
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