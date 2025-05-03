Хоккеисты сборной Беларуси выиграли международный товарищеский турнир в Астане

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана и стала победителем традиционного товарищеского турнира в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана и стала победителем традиционного товарищеского турнира в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед на 15-й минуте – в большинстве отличился Александр Скоренов. Вторая треть осталась безголевой. В конце заключительной двадцатиминутки Вадим Мороз поразил пустые ворота хозяев и установил окончательные цифры на табло – 2:0. Напомним, накануне белорусы были сильнее сборной России со счетом 4:2. Победа на турнире стала для нашей национальной команды второй после успеха в 2023 году.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Я думаю, что мы сегодня хорошую игру играли. Знаете, реализация хромала. Мы имели очень много моментов, где нужно было чуть-чуть пораньше решать. Второй период целостный был. Тут надо уделить внимание на реализацию. Мы сегодня играли, если посмотрите, первым номером. Они сегодня играли на контратаке, ребята. В общем, нам сегодня нужно было только не проспать вот эти вот моменты. Идет такой поиск, идет работа, мы проверяем очень много кандидатов. Важно было выиграть международный турнир – это очень для нас важно. И у нас это получилось.
Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Немножко усталости было, потому что вторая игра за второй день. И плюс Казахстан готовится к чемпионату мира, они доказывают и пытаются вырвать себе место, и из-за этого она была сложной.
Далее наша дружина переедет в Тольятти, где дважды сыграет с командой России 5 и 6 мая. Завершится «Тур сборной» в белорусской столице – 8 мая.