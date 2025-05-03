Хоккеисты сборной Беларуси выиграли международный товарищеский турнир в Астане

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я думаю, что мы сегодня хорошую игру играли. Знаете, реализация хромала. Мы имели очень много моментов, где нужно было чуть-чуть пораньше решать. Второй период целостный был. Тут надо уделить внимание на реализацию. Мы сегодня играли, если посмотрите, первым номером. Они сегодня играли на контратаке, ребята. В общем, нам сегодня нужно было только не проспать вот эти вот моменты. Идет такой поиск, идет работа, мы проверяем очень много кандидатов. Важно было выиграть международный турнир – это очень для нас важно. И у нас это получилось.