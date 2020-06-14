Вопросы ЖКХ и посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря. Итоги рабочей поездки Президента в Полоцк

Новости Беларуси. Полоцк – город, который известен не только каждому белорусу. Поселение кривичей на берегу реки Полоты считают древнейшим городом нашей страны и, собственно, одним из самых старых городов Восточной Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удивительные красоты, шикарная природа – она словно магнитом тянет сюда сотни, тысячи туристов. И вот как не потерять это культурное наследие, не дать исчезнуть десяткам уникальных храмов? При этом осовременить край, не упустив его исторической ценности. По сути, именно такую политику в развитии всех уголков нашей страны поэтапно проводит государство. В том числе и в колыбели истории, одном из крупнейших центров православия Беларуси – Полоцке. Неслучайно в пятницу, 12 июня, Президент посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен Глава государства интересовался работами по реставрации Спасо-Преображенской церкви, где на 90 % сохранились фрески XII века. На их восстановление, к слову, ушло практически 20 лет. И сейчас это значимый артефакт для паломников и туристов. Это особенно важно во времена пандемии и табу на загранпоездки. Ведь даже не все белорусы знают, насколько мы за последние годы продвинулись в этой сфере, сколько шагов было сделано на уровне государства, чтобы вывести наш агроэкотуризм на мировой уровень оказания услуг.

И вот как сейчас реализуется эта государственная политика в регионах? Ответ на этот вопрос Президент предпочитает искать не в своем кабинете, а на местах. Увидеть и услышать самому – тогда и принятые управленческие решения будут точечными. Потому такие выезды в конце рабочей недели – традиция. Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой И все-таки, почему именно Полоцк? Один важный момент: здесь сохраняют историю, при этом благоустраивая город по-современному. Чтобы все работало, как надо, и при этом имело максимально положительный эффект. Тем более, что развитие центра белорусской истории идет не вслепую: накоплен вполне конкретный опыт в столице, он признан удачным. И теперь реализуется во многих малых и средних городах Беларуси. Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство И вот полоцкие примеры. Вопрос с качеством воды решили так, что ее теперь можно пить даже из городского фонтана, настолько она чиста. А тротуарную плитку здесь сделали из вторсырья и песка. И это далеко не все. О насущном в системе ЖКХ расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Учитывая, что настоящее и будущее ЖКХ на этой неделе обсуждали в Полоцке, на первый взгляд логичнее было бы начать наш материал оттуда. Но если углубиться, реформы этой сферы начали как раз здесь, в Минске. Лучше других это помнит нынешний вице-премьер Владимир Кухарев. Все преобразования он начинал еще будучи первым зампредом Мингорисполкома. И когда столица преуспела, в 2017 году решили провести масштабный семинар с участием главы государства. Тогда же приняли решение: накопленный Минском опыт распространить на другие регионы. И закономерно, что спустя время именно туда и направились, чтобы оценить, что получилось, а что пока нет. Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк Задача стояла амбициозная: повысить качество оказания услуг населению, с одной стороны, с другой – сделать работу ЖКХ экономически эффективной. Со вторым пунктом справиться удалось: нагрузка на бюджет снижается, но и по карману белорусов оплата за ЖКУ не сильно бьет.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Проводимая работа по снижению роста затрат позволяет сокращать бюджетное и перекрестное субсидирование жилищно-коммунальных услуг. С 2016 года объемы такого субсидирования сокращены почти на 200 миллионов рублей. Это позволяет снижать нагрузку на бюджет и на реальный сектор экономики. Принимаемые меры позволяют обеспечивать формирование тарифов на услуги ЖКХ в пределах пятидолларового коридора. Механизм прозрачен и понятен для граждан. И все же главный показатель эффективности работы ЖКХ – отсутствие нареканий со стороны потребителей. Да, их стало меньше, но они есть. Например, пятая часть всех обращений в Администрацию Президента связана как раз с этой сферой.

Когда протек кран, нет воды или не работает лифт (у каждого найдется свой пример), как никогда рассчитываешь на четкое и быстрое решение проблемы. Помочь с этим была призвана единая служба 115: сначала ее создали в Минске, потом во всех остальных городах Беларуси. Инициатива что надо: набрал номер или оставил заявку на портале – и диспетчеры колл-центра сами решают, каких специалистов отправить для устранения аварийной ситуации. Система реагирования налажена, правда, работает не всегда оперативно. Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

И если работу службы 115 нужно просто дошлифовать, то есть направление, где продвинулись, но не сильно далеко – сбор и вторичная переработка отходов. Александр Лукашенко не раз обращал внимание на то, что мы разбрасываемся возможностями зарабатывать, еще и нанося вред экологии.

В отдельных европейских странах перерабатывают до 80 % отходов, мы же никак не возьмем планку в 50 %. Ускорить процесс должны 28 комплексов по сортировке и переработке сырья, их начали строить в регионах в 2020 году. Наладить работу системы нужно в ближайшие 2-3 года. Это уже не просьба – требование Президента. Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом

За наглядным примером того, что можно произвести из отходов, далеко ходить не надо. Здесь же, в Полоцке, например, показали тротуарную плитку из вторсырья и песка. Функционально, красиво, долговечно. Но, как ни крути, все рано или поздно требует ремонта.

Притча во языцех сферы ЖКХ – капремонт. И вроде ежемесячные отчисления в жировках предусмотрены, и планы по объемам ежегодно утверждаются, и опыт выполнения работ накоплен немалый, а количество жалоб не уменьшается. Практически стихийное бедствие, с которым самостоятельно жильцы справиться точно не смогут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Систему отопления в многоквартирном доме люди не заменят, подачу газа тоже. И это запрещено. Это наша сфера деятельности. В многоэтажном доме крышу отремонтировать (знаете, их там 120 квартир, живет 200-300 человек) – они не полезут все на крышу ремонтировать. Может, где-то и окна нужно заменить, даже в частном доме. Люди же за это заплатят. Но надо сделать это качественно. Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

А вот о состоянии подъездов, дворовых территорий, об их озеленении белорусы в состоянии позаботиться сами. Разумеется, не без помощи профессионалов, но первичным должно быть желание жильцов. В том же Полоцке практически половина дворов нуждается в ремонте, его делают в том числе за счет бюджета. Например, в 2019 году на ремонт потратили более 300 миллионов рублей: поменяли бордюры, переложили асфальт. Но, как показывает практика, можно сделать гораздо больше, если к работам присоединяются жильцы. Да и значимость результата вырастает в разы.

Константин Лагун, директор ЖКХ Полоцка:

Ярким примером является Свердлова, 12. Дом, где мы сделали текущий ремонт, а жители полностью сделали дворовую площадку: скамейки, песочницу, ограждения, зеленые зоны. С такой инициативой мы сейчас выходим на те дворы, которые уже завершены с текущим ремонтом. Появляются инициативные группы, жители готовы.

Но жители могут участвовать не только в озеленении. Большинство жилых домов в стране не соответствуют стандартам энергоэффективности. Чтобы экономить тепло, а значит и деньги жильцов, дома нужно утеплять. Как показывает международный опыт, работы по теплореновации позволяют снизить потребление иногда до 70 %. Часть расходов покрывает государство, часть – люди. Александр Лукашенко: торф, щепа, опилки у нас валяются под ногами, а мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть

Еще одно достижение – чистая вода из-под кранов. Роскошь, о которой даже не задумываемся. А между тем, в стране продолжают работать над очисткой воды. До конца года в строй будут введены еще 260 станций обезжелезивания. Возможно, даже сделанные на БелАЗе.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Она может работать от температуры –35. Александр Лукашенко:

Она проверена уже? Петр Пархомчик:

Стоит в Заславле такая станция. Год уже она эксплуатируется. Скажу, что потребление воды после установки такой станции увеличилось в два раза. То есть если раньше люди покупали бутилированную воду и платили за это деньги, поняли, что можно готовить на этой воде и пить эту воду. Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

Кстати, в Полоцке еще 20 лет назад были серьезные проблемы с доступом к чистой воде. Тогда скооперировались с немецкими специалистами и построили двухуровневую станцию очистки воды.

Андрей Шкелко, мастер цеха водоподготовки филиала «Полоцкводоканал»:

После очистки вода поступает на резервуары, после этого на насосную станцию, и с показателями 0,2 мг/см³ она поступает нашему населению. Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек Проще говоря, вода такая чистая, что можно пить даже из городского фонтана. Система двойной очистки дорогостоящая, но полочане платят за воду, как и все в стране. Если бы им выставили полную стоимость, она была бы раза в два выше – разницу покрывает бюджет. Деньги из казны не жалеют и на техническое оснащение жилищно-коммунального хозяйства. Практически все необходимое для коммунальных служб производят в Беларуси. Уже скоро новую технику увидим на улицах.

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Глава государства окажет всевозможную помощь. Возможно, будет принято решение о покупке коммунальной техники по льготным лизинговым условиям для того, чтобы обновить. Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными