Прямой эфир

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы

20 мая 2026 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Улов и клевое местечко. Обожаете отдых на природе? В Петриковском районе есть чудесная агроусадьба и пристань для души. До Припяти всего 300 метров. Речные виды и красивая территория – благодать, рассказали в программе «Путевка BY».

Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы-2

Муж Аллы Бамбизы – потомственный охотник, рыболов и пчеловод. Оттого в гости частенько приезжают любители трофеев. Строили фазенду мечты всей семьей. История преображения вас удивит. Начнем загородную экскурсию с большого гостевого домика. Здесь все по-домашнему – тепло и уютно.

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы-4

Алла Бамбиза, хозяйка агроусадьбы:
На этом месте была дрявотня дома культуры. Ни окон было, ни дверей – ничего. Все забито было дровами. Здесь была мусорная свалка. Привели все в порядок. Сделали сажалку, выкопали.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Это, наверное, для маленьких рыбаков?

Алла Бамбиза:
Да, чтобы приезжали, учились рыбачить. Потихоньку с каждым годом что-то новенькое. Девять гостевых комнат. Комната отдыха, комната для принятия пищи. Конечно, кухня с русской печью. Здесь просто терраса – поиграть в бильярд, попеть песни под гитару.

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы-6

Мы желаем, чтобы вас ужалила пчела – именно так наши предки раньше желали здоровья и богатства. Апидомик – фишка агроусадьбы. Всем известно, что жужи – суперлекари. Сон на ульях укрепит иммунитет, прогонит стресс и подарит гармонию. Вы знали, что биополе пчелы и человека очень схожи? Но у полосатых тружеников нет депрессии и хронической усталости, поэтому подзарядят вас на все 100 %. Верхние дыхательные пути – очистятся от микробов, силы восстановятся. Похорошеете как после спа-процедур и будете спать как младенец. Но есть одно «но» – для аллергиков вход воспрещен.

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы-8

Алла Бамбиза:
Здесь апидомик, улья там – под низом. Этот поднимается, мы спим на этих лежачках. Здесь пчелки живут. Это, между прочим, у нас не просто тюфяки, здесь сено. Это цветочки луговые – все мы собираем.

Анастасия Макеева:
Аромат какой прополиса.

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы-10

Алла Бамбиза:
Прополиса, воска. Чаек можно попить здесь. Даем термос, отдыхают час, два, три. Но сеанса одного, конечно, недостаточно – хотя бы шесть-семь. Еще лучше, если пчелка покусает немножко как в «Белых росах». Спинка – может, у кого радикулит или еще что-нибудь.

Анастасия Макеева:
Покупаешься на Припяти – уже расслабился. Тут еще поспать на пчелах – это, конечно, романтика.

Алла Бамбиза:
Чайку попить еще.

Подробности в видео.

# Анастасия Макеева # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»
20 мая 2026 13:14

Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»
20 мая 2026 13:13

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 21 мая – Белгидромет
20 мая 2026 12:11

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 21 мая – Белгидромет

Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая
20 мая 2026 11:54

Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая

В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов
20 мая 2026 11:35

В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов

В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери
20 мая 2026 11:04

В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери

В Москве презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы в Великой Отечественной войне
20 мая 2026 10:48

В Москве презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы в Великой Отечественной войне

В Беларуси внедрят российский аналог Starlink
20 мая 2026 10:46

В Беларуси внедрят российский аналог Starlink

В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне
20 мая 2026 10:42

В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне

В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур
20 мая 2026 10:38

В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур

Нацбанк Беларуси снижает с 1 июня ставку рефинансирования до 9,25%
20 мая 2026 10:36

Нацбанк Беларуси снижает с 1 июня ставку рефинансирования до 9,25%

Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь
20 мая 2026 10:14

Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь