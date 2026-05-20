Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы

Улов и клевое местечко. Обожаете отдых на природе? В Петриковском районе есть чудесная агроусадьба и пристань для души. До Припяти всего 300 метров. Речные виды и красивая территория – благодать, рассказали в программе «Путевка BY». Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»

Муж Аллы Бамбизы – потомственный охотник, рыболов и пчеловод. Оттого в гости частенько приезжают любители трофеев. Строили фазенду мечты всей семьей. История преображения вас удивит. Начнем загородную экскурсию с большого гостевого домика. Здесь все по-домашнему – тепло и уютно.

Алла Бамбиза, хозяйка агроусадьбы:

На этом месте была дрявотня дома культуры. Ни окон было, ни дверей – ничего. Все забито было дровами. Здесь была мусорная свалка. Привели все в порядок. Сделали сажалку, выкопали. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Это, наверное, для маленьких рыбаков? Алла Бамбиза:

Да, чтобы приезжали, учились рыбачить. Потихоньку с каждым годом что-то новенькое. Девять гостевых комнат. Комната отдыха, комната для принятия пищи. Конечно, кухня с русской печью. Здесь просто терраса – поиграть в бильярд, попеть песни под гитару.

Мы желаем, чтобы вас ужалила пчела – именно так наши предки раньше желали здоровья и богатства. Апидомик – фишка агроусадьбы. Всем известно, что жужи – суперлекари. Сон на ульях укрепит иммунитет, прогонит стресс и подарит гармонию. Вы знали, что биополе пчелы и человека очень схожи? Но у полосатых тружеников нет депрессии и хронической усталости, поэтому подзарядят вас на все 100 %. Верхние дыхательные пути – очистятся от микробов, силы восстановятся. Похорошеете как после спа-процедур и будете спать как младенец. Но есть одно «но» – для аллергиков вход воспрещен.

Алла Бамбиза:

Здесь апидомик, улья там – под низом. Этот поднимается, мы спим на этих лежачках. Здесь пчелки живут. Это, между прочим, у нас не просто тюфяки, здесь сено. Это цветочки луговые – все мы собираем. Анастасия Макеева:

Аромат какой прополиса.