Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом

Новости Беларуси. До совещания в Полоцке главе государства показали технику, с которой сегодня работают службы ЖКХ: здесь и передвижные котельные, и станция обезжелезивания, и автомобили для уборки городов, машины для сбора мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно затронули тему сортировки и переработки отходов. В Беларуси все еще должным образом не налажен этот процесс, мы пока не научились зарабатывать деньги в этой сфере. Президент привел в пример Швейцарию, которая на отходах зарабатывает немалые суммы. Это одно из перспективных направлений, которое в ближайшие несколько лет в Беларуси должно получить новое развитие.

Штучная плитка, которая делается из полимера и песка. По качеству достаточно хорошая. В чем преимущества? Вес – первое, второе – цена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В ближайшие два-три года мы должны решить проблему сбора бытового мусора и переработки в то, что нам надо, что мы используем. Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которыми надо заниматься.

И притом, во-первых, это рентабельно. Во-вторых, мы экологию подтягиваем, мы очищаем страну. Ну и потом, это же и рабочие места, это сырье для кого-то, для промышленности. Поэтому этим придется очень сильно заниматься.

Я уже говорил, что Швейцария – богатая Швейцария, по размерам как мы, по населению – слушайте, по 80-90 % перерабатывают отдельных видов отходов. А мы там телепаемся, к 50 % подойти не можем. Поэтому придется эту высоту брать штурмом. Это большой кусок работы, но очень выгодный для Беларуси.