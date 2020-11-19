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Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»

19 ноября 2020 13:44
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 ноября принял ряд кадровых решений. В Беларуси назначен новый министр культуры. Ведомство возглавит экс-помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич

Педагог по образованию, но с внушительным управленческим опытом. В разные годы он руководил учебными заведениями Гродненской области, возглавлял местные органы власти. Теперь предстоит взять под контроль культурную сферу страны.

Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»-1

Встреча во Дворце Независимости длилась более часа. Глава государства перед новым министром очертил круг задач, которые необходимо решать в первую очередь.

Назначение Маркевича на эту должность уже вызвало широкий резонанс. Причины такого нестандартного кадрового решения Александр Лукашенко объяснил.

Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято раньше было говорить, из их круга профессионала.

Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: «Пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга». Ну а я подумал, если председателем райисполкома работал, то хорошо знает, что такое культура, пришлось этим заниматься большой промежуток времени.

Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»-7

Надо попробовать менеджера туда направить. Он никого не знает, для него все одинаковые, но он понимает, что культура и деятели культуры – это суперэлита нашего общества.

Поэтому нужен человек патриот, любящий свою страну, человек, который наведет там порядок. Я буду стоять рядом. Я буду делать все, что надо. За спиной? Хорошо – буду за спиной. Но негоже, когда у нас в стране такое отношение сотрудников культуры, руководителей и культработников, артистов, актеров, режиссеров и так далее к стране. Такое отношение.

Можно иметь любое мнение – они должны иметь свое мнение. Но закон нельзя нарушать.

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