Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 ноября принял ряд кадровых решений. В Беларуси назначен новый министр культуры. Ведомство возглавит экс-помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич Педагог по образованию, но с внушительным управленческим опытом. В разные годы он руководил учебными заведениями Гродненской области, возглавлял местные органы власти. Теперь предстоит взять под контроль культурную сферу страны.

Встреча во Дворце Независимости длилась более часа. Глава государства перед новым министром очертил круг задач, которые необходимо решать в первую очередь. Назначение Маркевича на эту должность уже вызвало широкий резонанс. Причины такого нестандартного кадрового решения Александр Лукашенко объяснил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято раньше было говорить, из их круга профессионала. Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: «Пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга». Ну а я подумал, если председателем райисполкома работал, то хорошо знает, что такое культура, пришлось этим заниматься большой промежуток времени.