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Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

12 июня 2020 18:49
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Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. 

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Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек-1

Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек-3

Президент просит рассказать, что получилось, а что нет. Одним из достижений можно назвать рост тарифов на услуги – ежегодно не более, чем на 5 долларов. Кроме того, в 2020 году планируют завершить работы по замене лифтов. И снабдить питьевой водой 94 % населения страны, продолжив строительство станций обезжелезивания.

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Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек-6

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если в течение 2016-2017 годов в целом по республике было построено 60 станций обезжелезивания, то в 2019-м – 269 таких станций. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще 275 станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. При этом доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек, проживающих преимущественно в сельской местности.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Фотофакт

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