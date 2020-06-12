Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом

Президент просит рассказать, что получилось, а что нет. Одним из достижений можно назвать рост тарифов на услуги – ежегодно не более, чем на 5 долларов. Кроме того, в 2020 году планируют завершить работы по замене лифтов. И снабдить питьевой водой 94 % населения страны, продолжив строительство станций обезжелезивания. Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство