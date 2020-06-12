Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны.
Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом
Президент просит рассказать, что получилось, а что нет. Одним из достижений можно назвать рост тарифов на услуги – ежегодно не более, чем на 5 долларов. Кроме того, в 2020 году планируют завершить работы по замене лифтов. И снабдить питьевой водой 94 % населения страны, продолжив строительство станций обезжелезивания.
Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если в течение 2016-2017 годов в целом по республике было построено 60 станций обезжелезивания, то в 2019-м – 269 таких станций. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще 275 станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. При этом доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек, проживающих преимущественно в сельской местности.