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Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

12 июня 2020 19:05
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Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. 

Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»-1

Чаще всего в последнее время белорусы жалуются на ненадлежащее состояние подъездов и дворовых территорий. Президент тут категоричен.

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба и как она работает, чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь. Вызвали – приехала машина, человека госпитализировали. Точно так должна работать эта служба. И держать на контроле все те жалобы и обращения, которые ей поступили.

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»-5

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# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Александр Лукашенко

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