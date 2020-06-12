Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны.
Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом
Чаще всего в последнее время белорусы жалуются на ненадлежащее состояние подъездов и дворовых территорий. Президент тут категоричен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба и как она работает, чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь. Вызвали – приехала машина, человека госпитализировали. Точно так должна работать эта служба. И держать на контроле все те жалобы и обращения, которые ей поступили.