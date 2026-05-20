США сокращают военное присутствие в Европе

Соединенные Штаты приступили к обещанному сокращению своего военного присутствия в Европе. Как сообщили в Пентагоне, число американских боевых бригад на континенте уменьшится с четырех до трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно такое подразделение насчитывает до 6 тысяч военнослужащих. В Вашингтоне подчеркнули: контингент возвращается к уровню 2021 года. Это решение стало результатом всестороннего анализа дислокации сил США, что уже привело к временной задержке отправки подкрепления в Польшу. Главная цель Белого дома – реализация программы Дональда Трампа «Америка прежде всего». В ее рамках Вашингтон планирует поощрять союзников по НАТО брать на себя основную ответственность за обычную оборону европейского региона.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

Мы хотим, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за свою территориальную целостность. Мы хотим, чтобы Европа значительно активизировалась. Мы не сократили численность войск в Польше на 4 тысячи человек. Мы отложили их переброску. Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы говорим о перераспределении ресурсов таким образом, чтобы максимально повысить безопасность США. Мы хотим быть хорошими союзниками. Мы хотим убедиться, что наше военное присутствие способствует региональной стабильности. Но Европа должна стоять на собственных ногах.

Администрация Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО о сокращении военной помощи, которую США могли бы предоставить странам Альянса в случае крупного кризиса или войны. В Европу в случае необходимости будет отправлено намного меньше войск и обычного вооружения. При этом Вашингтон не отказывается от предоставления европейцам своего ядерного щита.