Александр Лукашенко: торф, щепа, опилки у нас валяются под ногами, а мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть

Новости Беларуси. Чтобы экономить тепло, а значит и деньги жильцов, дома нужно утеплять. Как показывает международный опыт, работы по теплореновации позволяют снизить потребление иногда до 70 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Часть расходов покрывает государство, часть – люди. Все честно. Удовольствие недешевое, и чтобы оно не сильно било по карману, решили провести эксперимент: жителям нескольких домов в Минске предоставят кредиты за счет средств ЕБРР.

Деньги международных финансовых организаций привлекают и для других проектов по устойчивому энергопользованию. В 2019 году на эти цели выделили более 200 миллионов долларов. Часть из них пойдет на переход котелен на местные виды топлива. Тем более, они у нас есть. Взять хотя бы недавно налаженное производство топливных пеллет.