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Александр Лукашенко: торф, щепа, опилки у нас валяются под ногами, а мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть

14 июня 2020 17:01
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Новости Беларуси. Чтобы экономить тепло, а значит и деньги жильцов, дома нужно утеплять. Как показывает международный опыт, работы по теплореновации позволяют снизить потребление иногда до 70 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Часть расходов покрывает государство, часть – люди. Все честно. Удовольствие недешевое, и чтобы оно не сильно било по карману, решили провести эксперимент: жителям нескольких домов в Минске предоставят кредиты за счет средств ЕБРР.

Александр Лукашенко: торф, щепа, опилки у нас валяются под ногами, а мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть-1

Деньги международных финансовых организаций привлекают и для других проектов по устойчивому энергопользованию. В 2019 году на эти цели выделили более 200 миллионов долларов. Часть из них пойдет на переход котелен на местные виды топлива. Тем более, они у нас есть. Взять хотя бы недавно налаженное производство топливных пеллет.

Александр Лукашенко: торф, щепа, опилки у нас валяются под ногами, а мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Торф, щепа, опилки и так далее – то, что у нас, откровенно говоря, валяется под ногами. А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что древесины гибнущей у нас сегодня предостаточно.

Молодцы, развернулись по пеллетам, притом построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо. Спрос в Европе огромный. Начнем конкурировать там друг с другом. Собьем цену, в минус уйдем по рентабельности… Возьмите в одни руки реализацию продукции.

Александр Лукашенко: торф, щепа, опилки у нас валяются под ногами, а мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть-7

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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