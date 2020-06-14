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«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город

14 июня 2020 17:45
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Новости Беларуси. Как создавать комфортную среду в условиях плотной застройки? Свой взгляд предлагают активисты Минской урбанистической платформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город-1

Альтернативным проектом для нового микрорайона Солигорска урбанисты доказали: жилая застройка и креативное пространство для отдыха могут сочетаться и при этом все современные идеи реально вписать в существующие нормативы.

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«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город-4

Илона Эльяшевич, архитектор, урбанист, представительница Минской урбанистической платформы:
Решения будут сейчас абсолютно разные, будем видеть разную архитектуру, разные пространства городские, дворовые, общественные пространства. Но они будут созданы с помощью одного правильного подхода: когда будет больше ориентации на наши индивидуальные потребности.

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Сейчас тренд такой, что мы больше не создаем конкретную архитектуру или какие-то пространства для людей, а мы создаем стиль жизни, какой-то сценарий для них, в котором им комфортно проводить свое время.

«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город-7

Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город. Работа, магазины, развлечения – все доступно за 15 минут пешком, максимум на велосипеде. А значит, такие кварталы с развитой инфраструктурой и есть прообраз городов будущего.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Илона Эльяшевич # Яна Шипко # Фотофакт

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