«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город

Альтернативным проектом для нового микрорайона Солигорска урбанисты доказали: жилая застройка и креативное пространство для отдыха могут сочетаться и при этом все современные идеи реально вписать в существующие нормативы.

Илона Эльяшевич, архитектор, урбанист, представительница Минской урбанистической платформы:

Решения будут сейчас абсолютно разные, будем видеть разную архитектуру, разные пространства городские, дворовые, общественные пространства. Но они будут созданы с помощью одного правильного подхода: когда будет больше ориентации на наши индивидуальные потребности.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Сейчас тренд такой, что мы больше не создаем конкретную архитектуру или какие-то пространства для людей, а мы создаем стиль жизни, какой-то сценарий для них, в котором им комфортно проводить свое время.