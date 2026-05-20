Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая» – МИД

Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД, комментируя для агентства «Синьхуа» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат подчеркнул неизменную позицию Минска: в мире существует только один Китай, а Тайвань выступает его неотъемлемой частью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН № 2758 как документа закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.

Также МИД прокомментировал ситуацию с огнестрельным ранением белорусов Польше. Напомним, там местные правоохранители ошибочно приняли группу наших сограждан за членов преступной группировки. Инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности. В связи с этим гражданам Беларуси рекомендуется учитывать все риски при планировании поездок в Польшу.