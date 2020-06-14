Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными

Новости Беларуси. Неделю назад, когда Президент Беларуси назначал нового министра ЖКХ, отметил, что важен хозяйский подход – на всех уровнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк

В Полоцке глава государства повторил: нужно местным руководителям дать почувствовать себя хозяевами, чтобы они сами решали, на что в первую очередь тратить деньги. На местах только за такой подход.

Александр Тарасевич, директор Столинского ЖКХ:

Расширение данных полномочий позволит по капитальному ремонту обеспечить стабильное и в полном объеме финансирование капитального ремонта, а также качество выполнения работ. В сфере текущего ремонта создаст конкурентную среду между предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий другой собственности.