Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными
Новости Беларуси. Неделю назад, когда Президент Беларуси назначал нового министра ЖКХ, отметил, что важен хозяйский подход – на всех уровнях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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В Полоцке глава государства повторил: нужно местным руководителям дать почувствовать себя хозяевами, чтобы они сами решали, на что в первую очередь тратить деньги. На местах только за такой подход.
Александр Тарасевич, директор Столинского ЖКХ:
Расширение данных полномочий позволит по капитальному ремонту обеспечить стабильное и в полном объеме финансирование капитального ремонта, а также качество выполнения работ. В сфере текущего ремонта создаст конкурентную среду между предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий другой собственности.
Практически все коммунальные организации финансируются из местных бюджетов. А значит, власти не заинтересованы бездумно тратить деньги. Наоборот – стараются экономить, использовать рационально.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Именно руководитель местного органа власти будет сам определять те методы работы, будет определять финансирование на те участки, которые он видит на данный момент, более являются для него важными. И самое главное, что население на местах высказывает эти требования.
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